شوف مهرجان الطازج من العثيم خصومات 100% وبسعر التكلفة

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عمر شويل - جدة أعلنت سلسلة العثيم عن عروض الطازج اليوم الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، حيث تباع المنتجات بسعر التكلفة، كيلو علينا وكيلو عليك، وكما هو عادة الطازج من كل أسبوع يطرح تلك العروض ذات الوفورات والتخفيضات الكبيرة بالنسبة لجميع الأسر في المملكة، حيث تعد أسواق عبد الله العثيم من أكبر السلاسل التجارية العاملة في المملكة.

بالصور عروض الطازج من العثيم كل يوم اثنين بسعر التكلفة كيلو علينا وكيلو عليك :-

تتضمن العروض الجديدة من العثيم عروض الطازج والتي تتضمن سلع ومنتجات بسعر التكلفة، حيث يمكن معرفة تلك المنتجات المعروضة من خلال مجلة العروض التالية:-

وبالنظر إلى مجلة العروض السابقة، نجد أن أسعار بعض المنتجات المطروحة في مهرجان الطازج كيلو علينا وكيلو عليك ومنتجات بسعر التكلفة قد جاءت كالتالي:-

الصنف السعر بالريال السعودي كيلو مانجا مصري + كيلو مجاناً 8.95 كيلو ملفوف أبيض + كيلو مجاناً 2.85 كيلو بطاطس + كيلو مجاناً 5.95 كيلو ثوم + كيلو مجاناً 3.95 كيلو برتقال عصير بسعر التكلفة 3.75 كيلو مانجو زبدية مصري بسعر التكلفة 5.95 كيلو تفاح أخضر بسعر التكلفة 6.95 كيلو كلمنتينا بسعر التكلفة 4.95 كيلو عنب أبيض بسعر التكلفة 7.95 جزرر مستورد كبس بسعر التكلفة 4.95 كيلو بصل أحمر بسعر التكلفة 1.75 كيلو فلفل حار أخضر 3.95 كيلو لحم غنم نعيمي بالعظم 69.95 كيلو لحم تيس بلدي بالعظم 52.95 كيلو مكعبات بقري برازيلي توب سايد 30.95 غلاية ماء سوبري 1.8 لتر 45

وتمتلىء مجلة العروض بالعديد كما هو موضح بالصور بالعديد من السلع الأخرى وكلها بسعر التكلفة، حيث تعد هذه العروض هي أقوى عروض العودة للدراسة، وتتضمن سلع غذائية طازجة من خضروات ولحوم ومنتجات ألبان وغيرها من السلع الغذائية التي دائماً ما يكون هناك حرص شديد على استهلاكها خاصة ما تكون طازجة.

وتحتفل العثيم وتشارك المواطنين في السعودية في كل مناسباتهم وأعيادهم فهي منهم وإليهم، وتعد من أكثر الفروع انتشاراً داخل المملكة، ولها فروع بالخارج خاصة في جمهورية مصر العربية، وكل تلك الفروع عادة ما تقوم بطرح سلع ومنتجات بسعر مميز يسهم في تخفيف ضغط الأعباء الاقتصادية الواقعة على المواطنين، وينتظر الملايين من المواطنين العروض التي سوف يتم طرحها بمناسبة اليوم الوطني السعودي رقم 92.