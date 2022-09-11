نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض المدينة هايبر ماركت السعودية لشهر سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض المدينة هايبر ماركت تنطلق من يوم 6 سبتمبر وتستمر إلى ١٣ سبتمبر. حيث يقدم سوبر ماركت المدينة عروضاً هائله ومذهله على الخضراوات والفاكهة والأسماك المختلفة الطازجة مثل الجمبرى حجم صغير بسعر مغري. وعروض خاصه على اللحوم والدجاج كما يوجد صدور الدجاج بدون عظم وأيضاً تشكيله كبيرة من المواد الغذائية بالإضافة إلى المنظفات والحليب الطازج والبودر. كما يقدم عروضاً خاصة على الأزر بأنواعه. المدينة هايبر ماركت عروض آفاق طحين بدرجه عالية الجوده 3×1كيلو السعر قبل العرض 20,95 ريال سعودي والآن بسعر 7,95 ريال خصم أكثر من 50% على المنتج .

زيت الشمس أو نور زيت دوار الشمس بخصم هائل ليصبح سعره 13,95ريال سعودي بعد العرض بينما كان السعر قبل الخصم 25,95 ريال سعودي.

يوجد بالعرض مسحوق أومو وزن 1,25كجم بسعر مغرى العرض يصل ل50%سعر الحبة قبل العرض 20,95 ريال سعودي والآن بسعر 9,95 ريال سعودي. عروض المدينة السعودية عرض حليب بودره المراعي وزن 2500 جم 85,95 ريال قبل الخصم أما عن سعر المنتج بعد الخصم 69.95 ريال سعودي .

خصم مميز على أبو كاس أرز بسمتي هندي وزن 10 كيلو جرام سعر الحبة قبل العرض 85,95 ريال سعودي والآن 59,95 ريال سعودي.

لمحبي المكسرات جوز عين الجمل وزن كيلو بخصم يصل 50% سعر الكيلو قبل الخصم 49,95 ريال سعودي والآن ب 24,95ريال سعودي .

معجون أسنان سيجنال 3حبات بالإضافة إلى حبه هديه تحتوى الحبة الواحدة على 100مل سعر المنتج قبل الخصم14,95ريال سعودي سعر العرض الأن9,95 ريال . عرض الأسماك في هايبر المدينة السعودية سمك نقرور طازج عالى الجوده سعر الكيلو 19,95 قبل الخصم الأن بسعر 12,95 ريال. السمك من الأكلات الشهية التي تمد الجسم بالكالسيوم والحديد والفيتامينات وأيضاً يقى الجسم من سرطان الثدي تمتعوا بعرض السمك قبل نفاذ الكميه.

سلمون نرويجي كامل جاهز على التحضير ونضيف حجم سمك السلمون يتراوح من (1-2) كيلو 49,95 ريال سعودي قبل الخصم أما السعر الحالي 41,95 ريال سعودي. سمك السلمون مميز في طعمه وله فوائد كثيره فهو غني بالفيتامينات .كما يزود الجسم بالأحماض الذهنية الجيدة بالإضافة معدن السيلينيوم الذي يزيد من طاقة الإنسان ويساعده أن يكون بصحة جيدة. وله أثر كبير في تخفيف الوزن فيفضل تناوله أثناء عمل الرجيم .

عرض خاص على السلطعون ويطلق عليه مسميات أخرى مثل الكابوريا حسب البلد المتواجد فيها. والسلطعون يتميز باستخدامه لعمل شوربة السي فود. ويفضل تناوله للنساء الحوامل فهو مزود بكثير من النحاس وفيتامين ب 12 الأحماض أوميغا3. فيجب تناوله مره أو مرتين بالأسبوع السعر قبل الخصم 17,95 ريال أحصل عليه الآن ب 11,95 ريال سعودي .

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