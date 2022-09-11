شوف أقوى عروض لولو هايبر لمدة ثلاث أيام كبرى على مختلف السلع لا تفوت العرض LULU

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عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر تستمر بأقوى التنزيلات والخصومات على مختلف المنتجات المميزة بتخفيضات مذهلة. حيث نقدم لكم عروض مميزة على مختلف السلع الغذائية في أقوى عروض لمدة ثلاث أيام كبرى. ومن أهم المنتجات والسلع التي نحتاج إليها هي اللحوم والأسماك وكذلك الخضراوات والفواكه بأفضل الأسعار المميزة والمهمة كمما أن هذه العروض لا تتكرر كثيراً فسارع بالتسوق قبل انتهاء العروض في متاجر لولو هايبر ماركت. أقوى عروض لولو هايبر على السلع الغذائية بخصومات مميزة متوفر أرز بسمتي أبيض من تاج محل، للكيس وزن 5 كيلو، بسعر 29.50 ريال بدلاً من 47.25 ريال سعودي، ووفر 17.75 ريال سعودي. احصل على خصم 20 ريال على نور زيت دوار الشمس، للحبة وزن 2.7 لتر، بسعر 26.95 ريال بدلاً من 46.95 ريال سعودي.

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