شوف عروض اكسترا اون لاين للجوالات والإلكترونيات extra احصل على ايفون 14 بالتقسيط

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا اون لاين للجوالات والإلكترونيات تجدوها على مختلف المعروضات، والآن يمكن الحصول على جوال ايفون 14 الجديد بالتقسيط من موقع اكسترا extra مع هدايا مجانية وخدمات التأمين والضمان، هذا مع خصومات على ماركات أخرى عالمية يبحث عنها معظم عملاء المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا اون لاين للجوالات والإلكترونيات extra احصل على ايفون 14 بالتقسيط

تحتوي فروع أكسترا السعودية على تخفيضات خاصة على اسعار الجوالات، واللاب توب، والشاشات الذكية، كما يوجد عرض جبار على سعر كل إصدارات سلسلة جوال ايفون 14 الجديد، والتخفيضات تجدوها متاحة لفترة محدودة داخل الفروع أو من خلال التسوق المباشر من خلال الموقع الإلكتروني.

عروض اكسترا للجوالات

تم طرح جوال ايفون 14 iphone 14 في عدد من متاجر السعودية الذي تم الإعلان عنه منذ أيام قليلة، ومن المتوقع أن يتم إصداره في المتاجر فعليًا في خلال أيام أيضًا، والجوال يمكن شراؤه الآن بنظام الحجز المسبق من موقع إكستر والإستفادة من الهدايا المجانية والضمان على الشاشة ضد الكسر لمدة 6 أشهر، كنا تجدون تخفيضات حتى 48% على أجهزة جوالات سامسونج samsung وموتورولا، مع خصم حتى 35% على جوال ايفون 13.

تخفيضات اكسترا اون لاين

خصومات خاصة تقدمها لكم اكسترا على الشاشات الذكية بمقاسات مختلفة تتماشى مع رغبة كل العملاء، وفي التالي تجدون أسعار شاشات ال جي الشهيرة في الوطن العربي، والتي وصل للخصم عليها إلى 53%، مع شاشات كلاس برو، وتي سي ال، وهومز بأسعارها الإقتصادية، وبقسط شهري يبدأ من 23 ريال سعودي فقط.

تقسيط اكسترا السعودية

نقدم لكم فيما يلي أسعار أجهزة اللاب توب بخصم كبير وصل إلى 41%، والتي يمكن شرائها بسعر مميز مع الإستفادة من خدمة تقسيط اكسترا على الأجهزة، حيث يبدأ القسط الشهري بمبلغ 43 ريال سعودي، وهذا على إصدارات شركات هواوي huawei وابل، بالإضافة إلى أجهزة إقتصادية من لينوفو lenovo واتش بي.

تقدم لكم اكسترا عروض مستمرة على كل معروضاتها بالتقسيط بسعر الكاش، وقدمنا لكم منها اليوم خصومات الجوالات، والكمبيوتر المحمول، وأجهزة التلفزيون، وللمزيد من الخصومات تابعونا ليصلكم الجديد منا دائمًا.