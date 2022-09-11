نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تقدم أسواق العثيم المول أقوى الخصومات الحصرية بمناسبة العودة للدراسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم أسواق العثيم مول، في هذا الأسبوع أقوى العروض والخصومات الحصرية حيث يمكنك التعرف على العديد من المنتجات المميزة ذات الجودة العالية المقدمة من أسواق عبد الله العثيم، ويعد العثيم مول من أكبر وأشهر المتاجر الموجودة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والعديد من البلدان الأخرى وذلك لأنها تقوم بتوفير جميع احتياجاتك وجميع مقاضيك الشهرية بخصومات وعروض مميزة كما أن المنتجات تكون ذات جودة عالية جدا، وتقدم أسواق العثيم مول في هذا الأسبوع وبمناسبة العودة للدراسة خصومات على المستلزمات الدراسية، والحقائب الدراسية، والأجهزة الكهربائية، ومنتجات البقالة، والجوالات والعديد من المنتجات الأخرى التي يمكنك التعرف عليها من بروشور العروض. تقدم أسواق العثيم مول قم بالحصول على أرز مصري جرين فارمز بوزن 5 كيلو جرام فقط بسعر 29.95 ريال سعودي بدلا من 36.95 ريال سعودي للكيس. كما يمكنك الحصول على أرز المها بنجابي بوزن 5 كيلو جرام بسعر 34.95 ريال سعودي بدلا من 45.95 ريال سعودي للكيس.

اشتري أيضا أرز جرين هندي كلاسيك بوزن 10 كيلو جرام بسعر 69.95 ريال سعودي بدلا من 93 ريال سعودي للكيس.

كما يمكنك شراء أرز تيجان مزة هندي بسمتي بوزن 10 كيلو جرام فقط بسعر 54.95 ريال سعودي بدلا من 72.95 ريال للكيس.

قم أيضا بشراء أرز أبو بنت ذهبي يوزن 5 كيلو بسعر 31.95 ريال سعودي بدلا من 40.95 ريال سعودي للكيس.

احصل على إندوفود صلصة حارة لامبونغ بسعة 340 مل بسعر 5.95 ريال سعودي بدلا من 8.25 ريال سعودي للحبة. عروض العثيم مول قم بشراء زيت زيتون عافية من بكر ممتاز بسعة 500 مل بسعر 14.95 ريال بدلا من 21.95 ريال سعودي للحبة. يمكنك شراء زيت عافية ذرة 2×1.5 لتر عند زيارة العثيم مول فقط بسعر 47.95 ريال بدلا من 64.95 ريال للربطة.

احصل على زيت العربي نباتي بلاستيك 2×1.5 لتر 37.95 ريال سعودي بدلا من 49.95 ريال سعودي للربطة.

اشتري زيت اولايت كانولا 2×1.5 لتر بسعر 39.95 ريال سعودي بدلا من 49.95 ريال سعودي للربطة. أسواق عبد الله العثيم يمكنك الحصول على لقمة القاضي من رياض فود بوزن 500 جرام بسعر 6.50 ريال سعودي بدلا من 7.95 ريال للحبة.

قم أيضا بشراء طماطم فاير نو مقشرة من أسواق العثيم مول بوزن 400 جرام فقط بسعر 8.95 ريال سعودي 3 حبات.

احصل على قشطة هالي بوزن 170 جرام بسعر 3.25 للحبة.

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