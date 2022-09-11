نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف كتالوج بنده عروض على الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مازالت عروض بنده مستمرة حتى 13/9/2022 على الأجهزة الكهربائية. حيث يحتوي كتالوج بنده عرض خاص على الهواتف المحمولة شمل العرض أجهزة شاومى بمواصفات متعدده. كذلك أجهزه ريدمى بألوان مختلفه كما أضيف للعرض هاتف ريل مي. بالإضافة لهواتف سامسونج يستمر العرض على هواتف فيفو بأشكال وأسعار ترضي الجميع ولينوفو كاي 14 بلس أيضا لينوفو كاى 10 بلس توفر عروض بنده أقوى تشكيله من الفرن الكهربائي أي تي سي ومايكروويف وايت وستنجهاوس. وصانعة الساندوتشات التفال المضادة للصق. كذلك عرض على مروحة دوتس 12 وماكينة الحلاقة جيباس. كما يشمل العرض أنواع كثيرة من المكيفات أيضاً وغلايات الماء كما يتوفرعجان مولينكس بسعر مميز. كتالوج بنده قسم الأجهزة الكهربائية عرض بنده على غلاية كهربائيه سينكور بسعر 89 ريال سعودي قبل الخصم والآن 59 ريال فقط بعد الخصم ٠

تتميز عروض بنده بالفرن الكهربائي اي تي سي 45لتر بسعر 365 ريال سعودي قبل الخصم ليصبح بعد الخصم ب 299ريال سعودي .

يوجد عرض على مروحة دوتس 12 بسعر 99,95 ريال سعودي قبل الخصم والآن ب79ريال سعودي على عملاء بنده سرعة الاستفادة بالعرض . فرامه لحم مولينكس شكل مميز وسرعة أداء عالية الجودة بسعر 699 ريال سعودي قبل الخصم الآن ب 559 ريال سعودي . عروض بنده فرامة لحم كولين 1400 وات مميزه فى الأداء تحتوى على عدت مستويات للفرم بسعر 249 ريال سعودي قبل الخصم ليصبح سعرها الآن 195 ريال سعودي .

مطحنه قهوه مولينكس مميزه فى سرعة طحن القهوة لتحافظ على رائحتها وجودتها سعر المطحنة قبل الخصم 179 ريال سعودي وبعد الخصم 129 ريال سعودي . تخفيضات بنده على الهواتف الذكية هاتف سامسونج أي 52 أس بألوان مميزه. سعر الجهاز 1695 ريال سعودي قبل العرض ليصبح ب 1299 ريال سعودي أستفد بالعرض قبل نفاذ الكميه.

جهازفيفو واي 21 بسعر خاص داخل العرض 699 ريال قبل الخصم الآن بسعر 669 ريال سعودي.

لينوفو كاى 14 بلس هاتف سهل الاستخدام. سعره قبل الخصم699ريال سعودي 449 ريال بعد الخصم . فيفو واي 76(5G) بسعر 1299 ريال سعودي قبل الخصم ليصل إلى 1149 بعد الخصم .

سامسونج آي 22 بسعر 775 ريال قبل الخصم ليصبح 699 ريال سعودي بعد الخصم .

جهاز ويكو دبليو في 77 لون أسود 699 ريال سعودي قبل الخصم والأن ب 529 ريال سعودي.

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