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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية 12 سبتمبر وحتى نفاذ الكمية Panda في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم اليوم آخر وأحدث عروض بنده الصفحة الرئيسية على مستلزمات الأطفال ومستلزمات العناية بالبشرة والجلد، وذلك بداية من 12 سبتمبر وحتى نفاذ الكمية Panda أو حتى يوم الثلاثاء المقبل أيهما أقرب، حيث تتوالى عروضه في جميع المناسبات والمواسم، وكذلك بدون، وإليكم التفاصيل:
عروض بنده الصفحة الرئيسية على الحفائض بأنواعها
توجد مجموعة مميزة من الخصومات الحصرية اليوم ولفترة محدودة على أسعار: الحفائض الليلية للأطفال من بامبرز للعناية المميزة، وتخفيض آخر منهم على سعر حفائض الأطفال العناية المميزة بعبوته الضخمة Pampers، كما بالفروع تخفيض آخر على سعر الصندوق الضخم من بامبرز pampers كيلوت بأحجامه الصغرى، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار كلوت بامبرز العناية المميزة، وتنزيل آخر على سعر العبوة الضخمة من بيبي جوي Babyjoy لبشرة ثحية ناعمة، كما لديهم تنزيلات أخرى على أسعار بامبرز كيلوت الجامبو، وتخفيض آخر على سعر عبوة كلوت بامبي الجامبو Bambi، وتخفيض مميز آخر على سعر الكلوت الليلي من بامبرز، وتخفيض آخر منهم على سعر الكلوت الأولادي والبناتي من ماركة بامبرز، وتنزيلات حصرية منوعة على أسعار كلوت بيبي جوي.
عروض بندة الأسبوعية في كل فروع السعودية
توجد أيضاً بفروع بندة ماركت بالسعودية Panda market Ksa عدة تخفيضات حصرية على أسعار: مناديل بندة المبللة للأطفال اللطيفة على البشرة، وخصم مميز آخر على سعر مناديل جونسونز Johnsons، ومناديل بامبرز للأطفال Pampers، وتخفيض آخر منهم على سعر حفائض الأطفال العناية الأكثر من هيجيز، كما لديهم تخفيض مميز آخر على سعر عبوة حفائض الأطفال الضخمة من بامبي، وخصم آخر على سعر حفائض الأطفال من فاين بيبي Finebaby العبوة الضخمة، وتنزيل آخر منهم على سعر حفائض الأطفال العبوة الضخمة من بامبرز Pampers.
عروض خاصة من بندة السعودية Panda Ksa
توجد عدة تخفيضات مميزة اليوم ولفترة محدودة اليوم وحتى نفاذ الكميات على أسعار: شفرات الحلاقة من جيليت فنش ٣ نوريو، كما لديهم تخفيضات أخرى على أسعار شفرات الحلاقة من جيليت بلو ٢، وعرض آخر منهم على سعر شفرات الحلاقة من سيمبلي فينوس باور.
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