نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف الحق عروض لولو السعودية من الاحد للخميس بخصم ٣٨٪ حتى نفاذ الكمية Lulu في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحق عروض لولو السعودية من الاحد للخميس بخصم ٣٨٪ حتى نفاذ الكمية Lulu على أسعار معظم أنواع السلع الغذائية من يوم ١٢ سبتمبر ولفترة محدودة في أقوى عروض الثلاث أيام من لولو، وإليكم التفاصيل:

عروض لولو السعودية في المملكة العربية السعوديه

من داخل فروع لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية نقدم لكم أقوى العروض الحصرية على أسعار مختلف أنواع السلع، والتي تشمل: خصومات خاصة على أسعار الحافظات الألمنيوم مع غطاء من لولو، وعرض مميز آخر على سعر معطر الجو المتنوع من لولو Lulu، وخصم آخر منهم على سعر سائل غسيل الصحون بالليمون من تستير، كما يوجد خصم آخر على سعر صابون اليدين الفاخر من لولو، ومناديل ماكسي رول المنقوشة من لولو، وتخفيضات أخرى على أسعار أرز ياسمين اكسيل من لولو، وخصم آخر منهم على سعر اللحم المفروم من لولو، وتخفيض آخر على سعر فطيرة الهالبار من لولو، وكذلك لديهم خصومات أخرى على أسعار ناجت الجبنة الحارة بالبقسماط من لولو Lulu، وتنزيل آخر منهم على سعر بذور القرع العضوية من لولو.

عروض لولو الخاصة خلال سبتمبر

توجد مجموعة مميزة من الخصومات الحصرية اليوم ولفترة محدودة بكافة فروع لولو السعودية، ومنها: خصم مميز على سعر موينو توفو الأخضر، وتخفيض آخر على سعر شيبس أصابع الجبنة من هيرز، وتنزيل آخر من لولو على سعر عصير الخضروات من في ٨٠، وكذلك ولفترة محدودة الخصم المميز الآخر على سعر حبوب الإفطار الكاملة من ريسترز جينيرال بزبدة الفول السوداني، كما لديهم خصم آخر على سعر السكر البني الخفيف من دومينو، وجزاء ملح الهيمالايا الوردي الفاتح، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار الأرز البسمتي الكلاسيك من زينا، وتنزيل مميز آخر على سعر فطيرة القرع المشكلة من ليبيز، وتنزيل مميز آخر على سعر كوكيز الشكولاتة الأصلي من باودوكو.

عروض لولو اليوم

عروض خاصة اليوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام من لولة السعودية على أسعار: الحمص الحب من لوزانو، وتنزيل مميز آخر على سعر حليب اللوز الغير محلى من استرالوزانا العضوي، وغيرهم من خصومات أخرى.