نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العثيم مول يقدم عروض بأسعار تنافسية بمناسبة العودة للدراسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة العثيم مول يقدم عروض، بمناسبة العودة للدراسة تقوم أسواق عبد الله العثيم بتقدم أقوى العروض والخصومات المميزة على جميع مقاضيك الشهرية وتشكيلة متنوعة من منتجاتك المفضلة وتشكيلة متنوعة من الحقائب الدراسية والعديد من المستلزمات الدراسية التي يحتاجها أطفالك ويمكنك الحصول على كل تلك العروض بأسعار تنافسية، كما يمكنك الحصول على خصومات كبيرة ومميزة عند شرائك للأجهزة الكهربائية ،وشاشات التلفاز الموجودة بالعديد من المقاسات المختلفة، وهواتف المحمول الذكية والكثير من العروض الأخرى التي يمكنك التعرف عليها عند زيارة العثيم مول، وتكون العروض سارية من يوم 7 سبتمبر إلى يوم 13 سبتمبر أو حتى نفاذ الكمية. العثيم مول يقدم عروض قم بالحصول على شاشة ارو ال اي دي بحجم 43 بوصة فقط بسعر 699 ريال سعودي بدلا من 899 ريال سعودي للحبة. كما يمكنك شراء شاشة شارب ال اي دي بحجم 32 بوصة بسعر 699 ريال سعودي بدلا من 849 ريال سعودي للحبة.

احصل أيضا على شاشة امبيكس سمارت 50 بوصة فقط بسعر 1229 ريال سعودي بدلا من 1499 ريال سعودي للحبة.

قم بشراء تابلت لينوفو أم 7 بمساحة تخزين 32 جيجا بايت فقط بسعر 399 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك الحصول على جوال هاي سينس أي 50 يأتي بشبكة 4G ومساحة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 399 ريال.

اشتري أيضا شاشة سوبر جنرال ال اي دي 55 بوصة فقط بسعر 1329 ريال سعودي بدلا من 1699 ريال سعودي للحبة. أسواق عبد الله العثيم يمكنك الحصول على خلاط كليك اون يدوي بقوة 170 واط فقط بسعر 65 ريال سعودي بدلا من 85 ريال للحبة.

كما يمكنك شراء مكواة هومر بخار فقط بسعر 59 ريال سعودي بدلا من 79 ريال سعودي للحبة.

قم أيضا بشراء كولين قدر ضغط كهربائي بسعة 10 لتر فقط بسعر 369 ريال سعودي بدلا من 439 ريال للحبة.

اشتري محضر طعام مولينكس بسعة 2.4 لتر بسعر 229 ريال بدلا من 469 ريال سعودي للحبة. عروض العثيم مول احصل على سماعة مايكروديجيت ترولي عند زيارة العثيم مول فقط بسعر 129 ريال بدلا من 169 ريال سعودي للحبة.

يمكنك شراء غلاية جي سي بسعر 34 ريال سعودي بدلا من 55 ريال سعودي للحبة.

اشتري مضرب بيض مع عجانة كولين فقط بسعر 89 ريال سعودي بدلا من 110 ريال سعودي للحبة.

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