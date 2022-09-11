نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف من الأحد لآخر الأسبوع أحدث عروض العثيم بخصم ٤٢٪ بجميع الأقسام في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الأحد لآخر الأسبوع نقدم لكم أحدث عروض العثيم الحصرية على أسعار كثير من السلع المحلية والمستوردة بخصم ٤٢٪ بجميع الأقسام، والفروع المنتشرة في المملكة العربية السعودية، كما لديهم خصومات تصل إلى ٥٠٪ على منتجات أخرى فتابعوا باقي المقالة لمعرفة تفاصيل أكثر…

عروض العثيم السعودية حتى نفاذ الكمية

تتوفر أيضاً داخل فروع العثيم هايبر ماركت Al othaim في المملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: ورق العنب باليريا من فكتوريا، وتخفيض آخر على سعر شراب البرتقال من اوريجينال، وخصم آخر منهم على سعر عبوات الكوكاكولا البلاستيكية، وتخفيض آخر على سعر الكوكاكولا العلب، وأرز تاج محل البسمتي الهندي بحجم ١٠ كجم، كما لديهم خصم آخر على سعر أرز الطائي مزة البسمتي بحجم ١٠ كجم، وتخفيضات أخرى على أسعار عبوات أرز الشعلان، وعلى سعر منتجات غذائية أخرى.

عروض العثيم اليوم ضمن عروض العثيم الأسبوعية

توجد بفروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: صبغة الشعر من كولستون، وتخفيض آخر على سعر مزيل المكياج بماء الورد من نيفيا، ومعطر الجسم من فوج نيوليون، وتخفيض آخر منهم على سعر صابون اليد من سنوفا بعطر العود، وعرض آخر على سعر الصابون السائل للاستحمام من سوفي، وغسول اليد بالبابايا والليمون من ماركة سافانا، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار زيت الشعر بزيت الزيتون من فاتيكا، وشامبو نونو المميز، كما يوجد تخفيض آخر منهم على سعر زيت باراشوت بزيت الأرجان، وكذلك خصم آخر على سعر شامبو فاتيكا للحماية من تساقط الشعر، وكريم الكرياتين لتصفيف وللحماية من تساقط الشعر.

تنزيلات أخرى من العثيم هايبر ماركت

توجد أيضاً بفروع العثيم السعودية مجموعة أخرى من الخصومات على أسعار: أكياس النفايات من ريما رول، وتخفيض آخر على سعر أكياس النفايات من سانيتا أبو ربطة، وتخفيض آخر على سعر أكياس النفايات من مايتي أبو ربطة، وخصم آخر منهم على سعر مفارش السفرة من ريما، ومفارش السفرة من هلا، وتخفيضات أخرى.