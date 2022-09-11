نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف من الأحد لنهاية الأسبوع أقوى عروض لولو هايبر ماركت بخصم 37٪ على جميع السلع في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الأحد لنهاية الأسبوع أقوى عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بخصم 37٪ على جميع السلع الغذائية والغير غذائية بجميع فروع لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية، وإليكم تفاصيل العروض:

عروض لولو هايبر ماركت على اللحوم والأسماك

نوفر لحضراتكم هذا الأسبوع ضمن عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market عدة خصومات حصرية على أسعار: دنش الفواكه المتنوعة، وتخفيض آخر على سعر المناقيش بالزعتر بالجبنة، وخصم آخر على سعر كيكة باتر سكوتش الوسط، وتخفيض آخر منهم على سعر لافا باجت بحبة البركة، وتخفيض آخر على سعر الربع الأمامي من العجل الهندي، وتخفيض آخر منهم على سعر مكعبات اللحم البقري الكولومبي، وتنزيل آخر منهم على سعر اللحم البقري الباكستاني بالعظم، وتخفيض آخر على سعر السمك البلطي الصغير، والروبيان الأبيض البحري، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار انثى السلطعون.

تخفيضات خاصة من لولو هايبر ماركت Lulu

تتوفر بفروع لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: الكوسا السعودي، والجزر الأسترالي، فلين البطاطس السعودية، كما لديهم بالفروع خصومات أخرى على أسعار العنب الأبيض السعودي، والمشمش التركي، وتخفيض آخر على سعر التمر البرجي السعودي بالكيلو، وتخفيض آخر على سعر التفاح الأحمر من جونا بريست الألماني، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار التين السعودي الطازج، والكيوي التشيكي.

تنزيلات خاصة من لولو هايبر ماركت الأحد

تتوفر بفروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بالمملكة العربية السعودية عدة تخفيضات خاصة على أسعار: شكولاتة موب المتنوعة، وتخفيض آخر منهم على سعر مكسرات الكاجو، ومسحوق جوز الهند، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار تمور الصفاوي، وكومبو سيسح لحم بقري من شعرية كانتون، وخصم آخر على سعر صدر الحبش المدخن من ماركة النعمة،. تخفيض آخر منهم على سعر كرة جبنة إيدام من فريكو، دجاج المندي العربي، كما لديهم تخفيض آخر على سعر الدجاج المشوي المتنوع، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار عدة منتجات غذائية سعودية ومستوردة أخرى عالية الجودة.