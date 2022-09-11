التضامن تعلن وظائف خالية للسيدات بمرتب 4000 جينه – التقديم من هنا

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
محاسبة
اسم الشركة المستقبل
مقر العمل العجوزة – الجيزة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنة-3 سنوات خبرة
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 21 – 25 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
الراتب الأساسي 4000 – 4000 جنيه مصري
شركة المستقبل للتوريدات والاستيراد والمقاولات العامة Future SIC موزع متخصص لشركة شنيدر الاليكتريك وتعمل في مجال المقاولات
محاسبة (انثي)عام ( حسابات موردين وعملاء ونقدية ومخزون ومستخلصات )
درجة بكالريوس تجارة في تخصص المحاسبة
خبرة سنة – سنتين.
معرفة جيدة بالحسابات.
will be tested) Advanced Excel )
PFA
القدرة علي التركيز والدقة في الحسابات
مراقبة المخزون وعمل جرد دوري علي المخازن
قدرة علي التعامل مع البنوك والمصالح الحكومية وهيئات قطاع الأعمال
تنفيذ الإجراءات المالية الخاصة بالشركة
مهارات التعامل مع الحاسب الالي والمايكروسوف اوفيس جيدة جدا
القدرة علي العمل علي البرنامج المحاسبي system EERP
المقدرة علي انجاز واداء اكتر من مهمة بنفس الدقة والالتزام
ان يكون لدية شخصية قيادية و انضباط في المواعيد وقدرة علي تسيير العمل
ايام العمل من السبت للخميس شرط اساسي من الساعة 9 للساعة 5
المرتب 4000 غير قابل للتفاوض.
اول 3 شهور فترة اختبار.
تأمين اجتماعي بعد أول 3 شهور