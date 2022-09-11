انت الان تتابع خبر التضامن تعلن وظائف خالية للسيدات بمرتب 4000 جينه – التقديم من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

محاسبة

اسم الشركة المستقبل

مقر العمل العجوزة – الجيزة

العمالة المطلوبة 1

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة سنة-‎3 سنوات خبرة

الجنس المطلوب أنثى

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 21 – 25 سنة

الحاسب الآلي جيد

المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة )

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

الراتب الأساسي 4000 – 4000 جنيه مصري

شركة المستقبل للتوريدات والاستيراد والمقاولات العامة Future SIC موزع متخصص لشركة شنيدر الاليكتريك وتعمل في مجال المقاولات

محاسبة (انثي)عام ( حسابات موردين وعملاء ونقدية ومخزون ومستخلصات )

درجة بكالريوس تجارة في تخصص المحاسبة

خبرة سنة – سنتين.

معرفة جيدة بالحسابات.

will be tested) Advanced Excel )

PFA

القدرة علي التركيز والدقة في الحسابات

مراقبة المخزون وعمل جرد دوري علي المخازن

قدرة علي التعامل مع البنوك والمصالح الحكومية وهيئات قطاع الأعمال

تنفيذ الإجراءات المالية الخاصة بالشركة

مهارات التعامل مع الحاسب الالي والمايكروسوف اوفيس جيدة جدا

القدرة علي العمل علي البرنامج المحاسبي system EERP

المقدرة علي انجاز واداء اكتر من مهمة بنفس الدقة والالتزام

ان يكون لدية شخصية قيادية و انضباط في المواعيد وقدرة علي تسيير العمل

ايام العمل من السبت للخميس شرط اساسي من الساعة 9 للساعة 5

المرتب 4000 غير قابل للتفاوض.

اول 3 شهور فترة اختبار.

تأمين اجتماعي بعد أول 3 شهور