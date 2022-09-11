نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف قسائم شراء مجانية بانتظارك في عروض بنده على الجوال والشاشات والأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قسائم شراء مجانية بانتظارك في عروض بنده على الجوال والشاشات والأجهزة، يقدم هايبر بنده قسائم سحب وشراء مميزة بشكل مجاني وبقيمة تتخطى 30 ألف ريال، وذلك ضمن العروض المتوفرة خلال شهر سبتمبر على كل من الأجهزة والجوالات والشاشات الذكية، حيث يمكنك الحصول على قسيمة شرائية مجانية بمجرد طلبك شراء أحد السلع المتوفرة مع الحصول على خصم إضافي داخل العرض. ومن ضمن تخفيضات بنده الأخيرة توفر ميكرويف وايت وستنجهاوس سعة 20 لتر باللون الابيض بسعر 309 ريال بدلا من 419 ريال خصم 26%، صانعة ساندوتشات تيفال باللون الرمادي بسعر 269 ريال بدلا من 339 ريال خصم 20% ضمن عروض هايبر بنده.

قسائم شراء مجانية عروض بنده

مع إنطلاق شهر سبتمبر بدأ ظهور عروض خاصة لهايبر بنده والتي شملت خصم هائل على الجوالات ومنها : سامسونج اي 22 حجم الشاشة سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رام يدعم شبكة 5 جي بسعر 699 ريال بدلا من 775 ريال خصم 10%، هاتف لينوفو كاي 14 حجم الشاشة 6.5 بوصة سعة 32 جيجابايت و 2 جيجا رام بسعر 379 ريال بدلا من 499 ريال خصم 24%، هاتف لينوفو كاي 14 بلس حجم الشاشة 6.5 بوصة سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 449 ريال بدلا من 699 ريال خصم 36%.

شملت خصومات هايبر بنده في الأونة الأخيرة عروض على الجوالات الذكية ومنها : هاتف فيفو واي 21 حجم الشاشة 6.51 بوصة سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 669 ريال بدلا من 699 ريال خصم 5%، هاتف لينوفو كاي 15 بلس سعة 128 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 579 ريال بدلا من 649 ريال خصم 11%، هاتف شاومي ريدمي نوت 10 اس حجم الشاشة 6.43 بوصة سعة 128 جيجابايت و6 جيجا رام بسعر 749 ريال بدلا من 949 ريال خصم 21%.

عروض الشاشات هايبر بنده

شملت عروض هايبر بنده خلال شهر سبتمبر خصم هائل على الشاشات الذكية ومنها : شاشة تلفزيون تي سي ال 50 بوصة أندرويد سمارت تي في بالإضافة إلى ميزة 4K بسعر 1399 ريال بدلا من 2299 ريال خصم 39%، تلفزيون إمبكس جلوريا 50 بوصة سمارت تي في يدعم تقنية 4 كي بسعر 1099 ريال بدلا من 1899 ريال خصم 42%، تلفزيون تي سي ال 55 بوصة أندرويد سمارت تي في يدعم تقنية 4 كي بسعر 1599 ريال بدلا من 3099 ريال خصم 49%.

خصومات panda على أجهزة المطبخ

شملت خصومات هايبر بنده في الأونة الأخيرة عروض على أجهزة المطبخ وخاصة الخلاطات الكهربائية ومنها : خلاط مع وعاء كولين 150 وات بسعر 79 ريال بدلا من 95 ريال خصم 17%، خلاط يدوي كي أون 300 واط بسعر 50 ريال بدلا من 79 ريال خصم 37%، خلاط يدوي سينكور بسعر 109 ريال بدلا من 139 ريال خصم 22%، خلاط يدوي دوتس 250 وات بسعر 45 ريال بدلا من 59 ريال خصم 24%. ولا تنسى طلب الحصول على قسائم شراء مجانية عند حصولك على أحد العروض السابقة.