نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني سيارات.. اغتنم التخفيضات الهائلة من الناغي وعبدالله هاشم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني سيارات، ينتظر المواطنين بالمملكة العربية السعودية يوم الاحتفال باليوم الوطني، وذلك من أجل التمتع بكافة العروض والتخفيضات التي تتم من قبل العديد من المتاجر، ومن المميز في كل عام العروض التي تتم على السارات بالمملكة العربية السعودية، والتي تقدمها كافة معارض السيارات، على الرغم من أن تلك المعارض تقدم عروض بشكل دائم على السيارات، ولكن في يوم الاحتفال باليوم الوطني، تكون التخفيضات أكبر وأضخم مما سبق.

عروض اليوم الوطني سيارات

يحتفل السعوديين في كل عام باليوم الوطني، والذي يكون يوم 23 سبتمبر من كل عام، واليوم كافة المواطنين ينتظرون هذا الاحتفال للعام الجاري، من أجل الحصول على العروض الضخمة والكبيرة على كافة المنتجات.

من أكثر المنتجات التي يتسارع المواطنين على شرائها في هذا اليوم هي السيارات، وذلك يرجع إلى أن المعارض تقدم تخفيضات هائلة على هذه السيارات فيقبل المشترين على شرائها بشكل غير مسبوق.

فهيا بنا نتعرف على أكثر المعارض التي تقدم خصومات كبيرة على السيارات في عام 2022 في اليوم الوطني، فسوف نقدم لكم كافة تفاصيل تلك العروض.

عروض فورد الناغي

يقدم الناغي فرصة عظيمة على تقسيط السيارات بشكل غير مسبوق، فيقدم تقسيط سيارة رينجر إصدار العام الجاري، وذلك بقسط شهري لا يتعدى 1559 ريال سعودي فقط.

أيضًا عرض على سيارة تروس ترند، أحدث إصدار، فيمكنكم الحصول على هذه السيارة مقابل دفع قسط شهري 1969 ريال سعودي.

أيضا يقدم الناغي عرض على سيارة إكسبلورر إصدار عام 2022، حيث يقدمها في اليوم الوطني بقسط شهري 2449 ريال سعودي.

أيضًا سيارة إدج من شركة فورد العالمية، يقدمها الناغي للمواطنين السعوديين في اليوم الوطني بقسط شهري 2099 ريال سعودي، هذا المبلغ شامل الضريبة أيضًا.

عروض عبدالله هاشم للسيارات

يقدم هاشم عروض خاصة للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكنكم الحصول على الصيانة بشكل مجاني وذلك لسيارة DX2021 هوندا HR وذلك لمدة 3 سنوات دون دفع أي رسوم.

أيضًا عروض على تقسيط السيارات، فيمكنكم تقسيط سيارة هوندا LX2021، وذلك من خلال دفع قسط شهري 1366 ريال سعودي.

هذا غير الكثير من التخفيضات الهائلة على سيارات هيونداي والتي تكون إصدار عام 2023، وذلك احتفالًا باليوم الوطني.

في نهاية هذا المقال، نكون قد أودعناكم جميع المعلومات التي تدور حول اليوم الوطني بالمملكة العربية السعودية، والتي توضح لكم عروض اليوم الوطني سيارات، وكذلك كافة المنتجات الأخرى.