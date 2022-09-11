نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم ٤٠٪ أقوى عروض العثيم السعودية حتى نفاذ الكمية لفترة محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصم ٤٠٪ أقوى عروض العثيم السعودية حتى نفاذ الكمية لفترة محدودة على جميع السلع والمنتجات عالية الجودة بكافة الفروع والأقسام بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وحتى نفاذ الكميات، وإليكم التفاصيل…..

عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim market

توجد بفروع العثيم هايبر ماركت عدة تخفيضات متنوعة على أسعار: فيلادلفيا شبيهة الجبن الكريمي، وتخفيض آخر على سعر كريمة الخفق من دريم ويب، وتخفيض مميز آخر على سعر رنا ريكو تريكسي ميرو، وتنزيل آخر على سعر ويفر أولكر، وبسكويت ماكفيتيس بالنخالة، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الشكولاتة جوديفا الكريمية، وتخفيض آخر على سعر شكولاتة إم آند إمز، وغيرهم من خصومات على أسعار شكولاتة جالكسي، وتخفيض آخر على سعر شكولاتة جالكسي بالبندق، وتخفيض آخر على سعر شكولاتة إم آند إمز، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار كيك بارتي بحشوة الشكولاتة، وتخفيضات أخرى بالفروع على باقي المنتجات المميزة.

تخفيضات أخرى بفروع العثيم هايبر ماركت اليوم

توجد بفروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market تخفيضات حصرية على أسعار: أرز أبو بنت الذهبي، وخصم آخر منهم على سعر أرز تلدا البسمتي بحجم ٥ كجم، وتنزيل مميز على سعر الصلصة الحارة من إندوفود لامبونغ، كما يمكنكم أيضاً الإستفادة من عروضهم المميزة على سعر تونا ألوهات الخفيفة، وعلى سعر شعرية اندومي بنكهة الدجاج، كما لديهم تخفيض مميز آخر على سعر تونة المراعي الخضراء الخفيفة، ولديهم أيضاً خصم مميز على سعر الأرز المصري من جرين فارمز بحجم ١ كجم، وتنزيل آخر منهم على سعر أرز المها البنجامي بحجم ٥ كجم، وتخفيضات أخرى.

عروض العثيم هايبر ماركت في هذا الأسبوع

تتوفر أيضاً ضمن عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات خاصة على أسعار: مياه أوسكا، وعرض آخر بالفروع على سعر بسكويت الشاي من ديما، وخصومات أخرى على أسعار الفول السوداني المالح من بيست، وعرض آخر على سعر بسكويت تيشوب الغني من ماري، وبسكويت الشاي المميز من ماركة ميموريز.