نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم حتى 33 % من Saco على منتجات مختارة ماركة Tefal في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد منتجات Tefal من أقدم وأشهر الماركات التي أثبت ذاتها وأسمها طوال السنين الماضية من بداية ظهورها في الأسواق التجارية حيث تقدم أسواق Saco خصم خاص يصل إلى 33 % على منتجات مختارة ماركة Tefal، بأسعار منافسة فاتسع مجالها وقدمت الأجهزة الكهربائية والإليكترونية بجانب أواني المطبخ الرائعة ويمكنكم التسوق الآن من خلال موقع Saco الإلكتروني ومشاهدة العديد من العروض المتنوعة. خصم حتى 33 % من Saco على منتجات مختارة ماركة Tefal مجموعة مقلاة من 2 قطعة من تيفال، اللون الرئيسي أحمر، المواد الخارجية

طبقة غير لاصقة، الحجم 20/26 سم، مادة المقبض بلاستيك خاص، مصنوعة من مادة الألومنيوم، الشكل دائري، بسعر 199.75 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 66.58 ريال بدون فوائد.

طبقة غير لاصقة، الحجم 20/26 سم، مادة المقبض بلاستيك خاص، مصنوعة من مادة الألومنيوم، الشكل دائري، بسعر 199.75 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 66.58 ريال بدون فوائد. TEFALطبق فرن مستطيل 2 قطعة، مقاس 38/34 سم،اللون الرئيسي أحمر، تتميز مجموعة أطباق الفرن من تيفال بطلاء غير لاصق يضمن الاستخدام الطويل. إنها تضمن دوران الحرارة بشكل جيد للحصول على طعام لذيذ. مجموعة ضرورية لأي مطبخ لإعداد العديد من الأطباق، مصنوعة من الألمنيوم المتين، سهلة الاستخدام والتنظيف، مناسبة لتقديم الطعام إلى المائدة، سعر الطقم 359.09 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 119.66 ريال.بدون فوائد.

طبق فرن مستطيل من تيفال، لون احمر واسود، مقاس 45×31 سم، مصنوعة من الألومنيوم عالي الجودة لمتانة معززة طلاء غير لاصق، يضمن إخراج الطعام بدون عناء، يتيح دوران الحرارة بشكل متساو من أجل طهي أفضل

مثالية لإعداد الأطباق المختلفة وتقديمها، يتميز بسهلة الإستخدام والتنظيف، عدد القطع 1، بسعر 149.75 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 49.91 ريال بدون فوائد. منتجات مختارة متنوعة ماركة Tefal مكواة الملابس بالبخار 2 × 1 سلكية، بقدرة 800 واط من تيفال، سعة الخزان 70 مل، الضمان سنتان، متعدد الألوان، السطح السفلى معدني، الجهد الكهربائي 220-240 فولت، تستخدم محمول باليد، محتويات المجموعة فرشاة قماش ووسادة الوبر وكوب التعبئة ودليل المستخدم، بلد المنشأ الصين، رأس البخار المعدني يعزز المتان، وقت التسخين: 70 ثانية، الاستقلالية: 15 دقيقة، تخزين سلك الطاقة: فيلكرو، وظيفة مضادة للقياس: نظام الشطف، تخزين الاكسسوارات حقيبة صغيرة، سهلة الأستخدام، بسعر مغري يصل 199.75 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 66.58 ريال بدون فوائد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف خصم حتى 33 % من Saco على منتجات مختارة ماركة Tefal على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.