نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مترميهاش ابداً.. طريقة إزالة بقع الكلور من الملابس البيضاء والملونة بفكرة عبقرية متخطرش علي بالك هترجع كأنها جديدة في المقال التالي
عمر شويل - جدة الكلور من المنظفات القوية التي لا نستغني عنها أبدا في المنزل، فهو يستخدم لتنظيف الملابس البيضاء وتطهير المراحيض والأرضيات وإزالة البقع الصعبة منها، لكن المشكلة الأساسية التي تواجه ربات المنزل عند استخدام الكلور هي بقعته الصعبة التي بتركها على الملابس، والتي يستحيل إزالتها، لذلك من الأفضل ارتداء ملابس قديمة عند استخدامه، كما يفضل تخفيفه ببعض من الماء حتى لا تكون بقعته مركزة و صعبة الإزالة.
طرق إزالة بقع الكلور من الملابس البيضاء والملونة
بقع الكلور على الملابس يستحيل إزالتها كما ذكرنا لكن يمكن التخفيف من حدتها كثيرا وذلك باتباع أحد الطرق التالية:
- يمكن استخدام الخل الأبيض عن طريق خلط ملعقة كبيرة منه مع كوبين من الماء اليارد، ثم يتم إحضار قطعة قماش نظيفة ونبللهل بخليط الماء البارد ثم نقوم بفرك البقعة، ونكرر الخطوة السابقة حتى تختفي بقعة الكلور بنسبة كبيرة، ثم ننظف البقعة بقطعة قماش مبللة بالماء البارد فقط لإزالة أي بقايا للخل.
- يوجد مادة كيميائية آمنة و فعالة جدا في تخفيف بقعة الكلور بشكل كبير وهذه المادة تسمى (ثيوكبريتات الصوديوم)، حيث يتم خلط ملعقة كبيرة منها مع لتر من الماء، ثم نضع قطعة الملابس في هذا الخليط ونتركها حتى نلاحظ اختفاء بقعة الكلور، وبعد ذلك نغسل قطعة الملابس بالماء جيدا للتخلص من أي بقايا عالقة في الملابس من مادة ثيوكبريتات الصوديوم.
- يمكن استخدام بيكربونات الصوديوم أو ما يسمى بصودا الخبز لتخفيف بقعة الكلور، حيث يتم خلط ملعقة من صودا الخبز مع القليل من الماء، وبعد ذلك نقوم بتوزيع العجينة على البقعة ثم نتركها حتى تجف تماما، ثم بعد ذلك نحضر فرشاة أسنان قديمة ثم نقوم بفرك البقعة وغسلها بالماء.
- يمكن التعامل مع البقع بطريقة أخرى مختلفة، حيث يتم غسل قطعة الملابس بمزيل ألوان حتى نخفي بقعة الكلور بشكل نهائي، نحضر بعد ذلك صبغة مناسبة لصبغ قطعة الملابس مع الأخذ بالتعليمات الموجودة على قطعة الملابس لضمان صبغها بشكل صحيح، نغسل قطعة الملابس بعد ذلك في الغسالة بمفردها للتخلص من أي صبغة زائدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مترميهاش ابداً.. طريقة إزالة بقع الكلور من الملابس البيضاء والملونة بفكرة عبقرية متخطرش علي بالك هترجع كأنها جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.