نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مترميهاش ابداً.. طريقة إزالة بقع الكلور من الملابس البيضاء والملونة بفكرة عبقرية متخطرش علي بالك هترجع كأنها جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكلور من المنظفات القوية التي لا نستغني عنها أبدا في المنزل، فهو يستخدم لتنظيف الملابس البيضاء وتطهير المراحيض والأرضيات وإزالة البقع الصعبة منها، لكن المشكلة الأساسية التي تواجه ربات المنزل عند استخدام الكلور هي بقعته الصعبة التي بتركها على الملابس، والتي يستحيل إزالتها، لذلك من الأفضل ارتداء ملابس قديمة عند استخدامه، كما يفضل تخفيفه ببعض من الماء حتى لا تكون بقعته مركزة و صعبة الإزالة.

طرق إزالة بقع الكلور من الملابس البيضاء والملونة

بقع الكلور على الملابس يستحيل إزالتها كما ذكرنا لكن يمكن التخفيف من حدتها كثيرا وذلك باتباع أحد الطرق التالية: