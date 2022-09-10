نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العثيم مول يقدم أقوى الخصومات بمناسبة العودة للدراسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة العثيم مول يقدم أقوى الخصومات، في هذا الأسبوع يقدم العثيم مول أقوى العروض والخصومات الحصرية والتي تعد من أقوى الخصومات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تقدم أسواق عبد الله العثيم خصومات مميزة على جميع مقاضيك الشهرية وتشكيلة متنوعة من المنتجات المميزة وعروض مثيرة على الإلكترونيات، والأجهزة الكهربائية، وجميع المستلزمات الدراسية، ومنتجات العناية بالأطفال، والكثير من العروض الأخرى التي يمكنك التعرف عليها عند زيارة العثيم مول، وتكون العروض سارية من يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر إلى يوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر أو حتى نفاذ الكمية. العثيم مول يقدم أقوى الخصومات قم بالحصول على شاشة شارب ال اي دي بحجم 32 بوصة فقط بسعر 699 ريال سعودي بدلا من 849 ريال سعودي للحبة. كما يمكنك الحصول على شاشات امبيكس ال اي دي بحجم 40 بوصة فقط بسعر 549 ريال سعودي بدلا من 699 ريال سعودي للحبة.

احصل أيضا على هاتف سامسونج اي 13 بمساحة تخزين 64 جيجا بايت فقط بسعر 665 ريال سعودي للحبة.

اشتري أبل أيباد 9 بمساحة تخزين 64 جيجا بايت فقط بسعر 1499 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك شراء شاشة امبكس سمارت 4 كي بحجم 65 بوصة فقط بسعر 1699 ريال سعودي بدلا من 2199 ريال سعودي للحبة.

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