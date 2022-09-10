شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت سوبر ميجا 3 أيام فقط

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عمر شويل - جدة استمتع بأقوى عروض لولو هايبر ماركت في المنطقة الشرقية. على العديد من السلع المختلف التي على رأسها التجهيزات المنزلية والأجهزة الكهربية المختلفة مثل مكيفات الهواء والأفران الكهربية والكاويات البخارية. كما تتضمن العروض تخفيضات على بعض أنواع أكسسوارات الجوال والساعات الذكية. فضلاً عن ما يقدمه لولو هايبر من خصومات رائعة على المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية. أيضا يعرض لولو ماركت أكثر من نوع من المنظفات والعطور والسلع التموينية. وكذلك تشمل العروض بعض أنواع التمور والمكسرات، منتجات الألبان، المخللات والوجبات الجاهزة التي تتضمن أكلات هندية وعربية شهيرة. لولو هايبر ماركت اشتري فرن تحميض 12 لتر أيكون مقابل 99 ريال فقط بدلاً من 189 ريال بخصم قدره تسعين ريال سعودي.

وفر حتى 30 ريال عند شراء العرض الحصري من لولو ماركت. على مكواة بخارية كينوود التي تعمل بقوة 1100 واط. حيث تعرض مقابل 49 ريال فقط بدلاً من 79 ريال.

ميديا فرن ميكرويف لتسخين الطعام وإذابة الثلج عن الوجبات. اشتريه بسعر 189 ريال فقط بدلاً من 349 ريال ووفر مبلغ 160 ريال سعودي. لولو ماركت احصلي على خصم بقيمة 51.85 ريال سعودي ضمن العرض الحصري من هايبر لولو. على تايد مسحوق غسيل وزن خمسة كيلو/ مضاد للبكتيريا وزن 4.5 كيلو مقابل 37.95 ريال بدلاً من 89.75 ريال.

وفر حتى 46 ريال سعودي عند شراء عطر الرجال فيراري بلاك المميز 125 مل. مقابل 109 ريال بدلاً من 155 ريال.

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عرض حصري من لولو هايبر على دجاج التنمية الطازج كيس وزن 1100 جرام بسعر 17.90 ريال فقط بدلاً من 20.90 ريال.

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