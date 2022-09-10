نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي s 23 الاحدث والجديد في عالم الهواتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف سامسونج جلاكسي s23 هو أحدث نسخة من شركة سامسونج في عام 2023، يحتوي الهاتف على الكثير من المميزات الرائعة والتي تجذب انتباه المستخدمين، كما يدخل الهاتف من ضمن الأجهزة الأعلى سعرا في سامسونج، ويأتي الهاتف الجديد بمعالج قوي للغاية من نوع كوالكوم سناب دارغون، ومن خلال هذا الموضوع سيتم ذكر مميزات وعيوب هاتف سامسونج الجديد.

مميزات سامسونج s23

يتميز هاتف سامسونج الجديد بعدد من المميزات الرائعة، ومنها:

يتميز الهاتف الجديد من سامسونج بأنه مصنوع من خامات ذات جودة عالية بإطار من الألومنيوم والزجاج.

سعة بطارية الهاتف كبيرة 5000 مللي أمبير، وقوة شحنها سريعة، لذلك البطارية تعمل لفترة كبيرة من الوقت.

يدعم أيضا العمل مع القلم الإلكتروني المميز باللون الأسود.

يدعم هاتف سامسونج الجديد الشحن اللاسلكي بقدرة 45 وات، واللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 وات، كما يتم شحن الهاتف من خلال USB Type C.

وزن هاتف سامسونج 223 جرام.

عدد شرائح الهاتف SIM 2.

الرام الخاص بالهاتف 12/8 جيجا رام.

يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار أيضا، وذلك بحسب معيار IP68.

الهاتف مزود بثلاث كاميرات بدقة 12 و64 و12 ميجا بكسل بفتحة عدسة.

كما أن دقة الكاميرا الأمامية 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.

ذاكرة الوصول العشوائي الرام 8 جيجا بايت.

عيوب سامسونج جلاكسي s23

مميزات هاتف سامسونج جلاكسي s23 الجديد كثيرة، ولكن هناك بعض العيوب ومنها: