نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وأسعار سامسونج جلاكسي s23 في مصر والسعودية والكويت في المقال التالي
عمر شويل - جدة أطلقت شركة سامسونج جلاكسي هاتف جديد، ويتميز هذا الهاتف بعدد من المميزات المختلفة، وهو أحدث نسخة من سلسلة سامسونج، وسوف نعرض لكم واحد من أكثر الهواتف التي تحتوي على الكثير من المميزات الرائعة، ومواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra المتميزة، والتي منها أنه يدعم الميكروفون الثانوي الذي يمنع الضوضاء أثناء استخدام الموبايل، كما يتوفر الهاتف باللون الأسود واللون الأبيض والأخضر والبتنجاني.
مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي s23
مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي s23 كثيرة ومتنوعة ومنها:
- شاشة هاتف سامسونج كبيرة بحجم 6.8 بوصة تغطي واجهة الهاتف بالكامل مع ثقب للكاميرا الأمامية أعلى وسط الشاشة.
- الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز.
- الهاتف مزود بأربع كاميرات بدقة 200 و 10 و10 و12 ميجا بكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 8k.
- دقة الكاميرا الأمامية 40 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.
- ذاكرة الوصول العشوائي الرام 12 أو 16 جيجابايت.
- الهاتف يدعم شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G يمكن أن تصل سرعتها حتى 10 جيجابايت.
- الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68.
- الهاتف يدعم الشحن السريع للبطارية بقوة 67 واط.
- الهاتف مزود بمستشعر بصمة الأصابع يأتي مدمج في الشاشة.
- سعة بطارية الهاتف كبيرة 5000 ملي أمبير.
- مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 عمق يصل إلى متر ونصف لمدة 30 دقيقة
- Samsung Pay (فيزا، شهادة ماستركارد).
- قلم، زمن انتقال 9 مللي ثانية.
- تدعم معدل تحديث 120 هرتز.
- خاصية Always-On Display
- أقصي سطوع للشاشة 1750 شمعة.
- خاصية HDR10+
- طبقة حماية من زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس بلس.
- الفيديو تسجيل فيديو 4K، بمعدل 30/60 إطارً بالثانية، 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية،
أسعار هاتف سامسونج جلاكسي s23
كما أنه بالنسبة إلى أسعار هذا الهاتف تكون كالتالي:
سعر هاتف سامسونج s23 يختلف من دولة لأخرى والأسعار كالتالي:
- نسخة 12 جيجا رام مع 256 جيجا بايت تخزين ب 30 ألف جنية في مصر على أمازون.
- أسعار جالسكي اس 23 الترا في المملكة العربية السعودية على جرير نسخة 12+ 256 جيجا ب 5299 ريال سعودي.
- سعر نسخة 12+ 512 جيجا في المملكة العربية السعودية ب 5699 ريال سعودي.
- سعر هاتف سامسونج جلاكسي نسخة 512+12 جيجا ب 464 دينار كويتي.
- سعر الهاتف في دولة الإمارات نسخة 512+ 12 جيجا بسعر 5499 دينار إماراتي.
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