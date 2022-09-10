أسماء بنات جديده 2022 اجمل أسماء بنات حلوة ونادرة

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عمر شويل - جدة يعد الأطفال هما زينة الحياة الدنيا فالبنت تضيف البهجة والسرور وتملا حياة والديها بكل ما هو جميل. ومن الأمور التي قد تشكل عليهما في البداية هو اختيار اسم المولود. خاصة في وجود كم كبير من الأسماء لذلك سنقدم لكم في هذا المقال أسماء بنات جميلة وراقية. اسيل: يعني اللينة او الملساء. اريج: يعني فوحان العطر طيب الرائحة.

سنا: معناه الضوء الساطع اللامع.

ايسل: معناه ضوء القمر او وجه القمر.

رهف: تعني الرقيقة او اللطيفة.

ريتال: معناه الفتاة التي تجيد قراءة القران الكريم.

طيف: يدل علي الغضب او الجنون.

عهد: معناه الأمان والوفاء.

لين: يدل علي النعومة او كل شيء من ثمرة النخل دون عجوة.

وئام: يعني السلام والتفاهم والود.

سجي: معناه تغطية الشيء.

بتول: يعني المرأة المضربة عن الزواج.

تالا: اسم اغريقي الأصل ويعني الشابة الحسناء.

جوانة: معناه الجمال والحسن والزينة.

ريم: يعني الظبي الأبيض.

شهد: معناه العسل في الشمع.

بنان: يعني اطراف الأصابع.

بيان: معناه الاشراق او الوضوح.

تاليا: يعني الشابة النضرة الفتية والمزهرة.

جنة: معناه البساتين المليئة بالورود.

حلا: معناه الحلوة في الفعل والقول والروح والشكل.

رغد: اسم عربي يعني التنعم في العيش.

زها: معناه النور والاشراق. أسماء بنات حلوة ورقيقة هاجر: تعني زهرة اللوتس.

فردوس: معناه اعلي الجنان.

جوري: هو نوع من أنواع الورد الذي يتميز برائحته الطيبة.

ديالا: يعني الرائحة الزكية.

تمارة: يعني شجرة النخيل.

لمي: معناه الثمرة المستساغة في الشفة.

حور: ذات العيون المتسعة والبياض الشديد والبؤبؤ شديد.

ميرنا: يعني الفتاة المهذبة والمؤدبة.

لونا: اسم فرنسي يعني القمر.

شيري: اسم فرنسي معناه الحبيبة.

لؤلؤ: يعني الصفاء والبريق.

سجود: معناه التضرع الي الله اثناء الصلاة.

سرين: يعني الفتاة الحلوة العذبة.

سلسبيل: معناه نهر في الجنة.

مرح: يعني شدة الفرح والانبساط.

مهيرة: تعني الفتاة البارعة والماهرة والمتمكنة.

ماجده: معناه الفتاة النبيلة والمحترمة والبهية.

يارا: يعني الفراشة الصغيرة. أسماء بنات نادرة ومميزة اخلاص: يعني الصدق والصفاء.

ابرار: معناه المطيعون والصادقون.

افنان: يعني غصن صغير اسم زهرة في الجنة.

تقوي: يعني العبادة والصلاح والورع والقنوت.

خلود: معناه الدوام والعيش الدائم.

حنين: معناه الشوق والتوق.

سلوي: يعني كل ما ينسي الاحزان.

كوثر: يعني اسم نهر في الجنة.

الاء: معناه النعم التي لاتعد ولا تحصي وهو اسم علم مؤنث.

ريتاج: يعني الباب المغلق.

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