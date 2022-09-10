نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات أجدادنا التراثية للتخلص من البرص والزواحف الغير مرغوبة وبمنتهى الأمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة رائعة للتخلص من البرص، ترغب العديد من النساء بشكل دائم من التخلص من جميع للحشرات الزاحفة التي تنتشر في المنزل خصوصاً خلال فصل الصيف لأنه مع ارتفاع درجات الحرارة يتم تنشيط حركة الأبراص والعديد من الزواحف التي تثير للاشمئزاز للجميع سكان المنزل حيث تستطيع جميع الأبراص الزحف والحركة على الجدران داخل الغرف والمنازل على سقف الحوائط أيضاً واليوم من خلال هذا المقال سوف نطرح عليكم بعض من الطرق التي تساعد على التخلص من البرص والحشرات الزاحفة من المنزل.

تجارب ناجحة للوقاية والتخلص من دخول الابراص للمنازل

سوف نستعرض عليكم اليوم طرق مختلفة من أجل التخلص من الأبراص داخل المنزل بشكل نهائي من خلال مجموعة من نصائح خبراء في الطب البيطري حيث هناك العديد من التجارب التي قام بها بعض المواطنين وقد حققت نجاح كبير للغاية في التخلص من هذا النوع من الحشرات التي يعاني منها جميع سكان المنازل.

يمكنكم وضع قطع من الشاش أو القماش في جميع المسام المفتوح في مداخل المنزل أو المنافذ أو الشرفات أو أعلي الفتحات ويجب أن تكون القماشة أو الشاشة مملوء بعشب الشبح حيث يسبب الرعب لجميع الأبراص وتطرده من المنزل بشكل نهائي بشكل مباشر.

يتم وضع قشر البيض النيئ إمام بابا المنزل وإمام بابا الشرفات وفي فتحات السكن والمنافذ حيث يعتبر قشر البيض من الأشخاص التي لديها رائحة تنفر منها جميع الأمراض وتطردها بعيداً عن المنزل.

شرائح البصل والثوم الأكثر فعالية لطرد «الأبراص»

يمكنكم استخدام كميات من البصل المقطع شرائح ويتم وضعها إمام المنازل والفتحات والشبابيك حيث لدي البصل قدرة عالية للغاية على طرد الأبراص من المنزل واي محيط تكون قريبة منه، كما يمكنكم أيضاً استخدام النفتالين حيث يمنع تكاثر وانتشار البق والحشرات.