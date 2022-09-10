تحضير خبز التورتيلا طازجًا بدون خميرة وبدون فرن على المقلاة في عشر دقائق

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عمر شويل - جدة يعتبر خبز التورتيلا من أنواع الخبز الرقيق المفرود والذي دائماً ما يستخدم لحشو الفاهيتا والشاورما داخله، وهو الخبز الذي يفضله الكثير من الأشخاص ويقبلون على تناوله بكثرة وترغب الكثير من السيدات في تحضيره في المنزل بدلًا من شراءه من الخارج لعمل ساندويشات الشاورما والفاهيتا في البيت مما يضمن لكم نظافة المكونات وتوفير التكاليف، وإليكم طريقة تحضير خبز التورتيلا بدون خميرة وبدون فرن على المقلاة بكل سهولة، فقط عليكم متابعة موقعنا الشامل المتكامل موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات. طريقة تحضير خبز التورتيلا بدون خميرة ولا فرن يتم تحضير خبز التورتيلا بكل سهولة من خلال احضار كافة المقادير الآتية وهو ما سوف يتم ذكره لحضراتكم بالتفصيل في السطور التالية. مكونات خبز التورتيلا كأسان من الدقيق الأبيض المنخول. كأس إلا ربع من المياه الفاترة. ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. نصف ملعقة صغيرة من الملح. خطوات تحضير خبز التورتيلا بدون خميرة يتم التحضير بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية: يتم الحصول على إناء كبير ويتم وضع فيه كلًا من الدقيق الأبيض المنخول والملح والزيت ثم يتم إضافة المياه بصورة تدريجية ويتم بدء العجن لحين أن يتشكل لديكم عجينة طرية سهلة التشكيل. بعد ذلك يتم تغطية الوعاء بفوطة ثم يتم تركه لمدة ربع ساعة لحين أن ترتاح العجينة تماماً لسهولة تشكيلها. يتم تقسيم العجينة إلى كرات صغيرة ثم يتم فرد كل كرة في شكل دائرة بحجم المقلاة. على نار متوسطة يتم تسخين مقلاة غير قابلة للصق ثم يتم وضع أول رغيف وتقليبه على الجانبين لحين النضج ثم يتم رفعه من على النار. القيام بتكرار كافة الخطوات السابقة مع باقي العجين ويلف في قماش نظيف حتى لا يجف لحين حشوه.

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