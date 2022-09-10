نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم للعائلة وتخفيضات بالآلاف على لابتوب جرير والأجهزة الالكترونية الحديثة في المقال التالي
عمر شويل - جدة مكتبات جرير السعودية عروض شهر سبتمبر 2022، الأجهزة والأدوات الإلكترونية أًبحت أسعارها مرتفعة كثيرًا مما جعل الكثير من الأشخاص لا يستطيعون شرائها، وهذا الأمر نظرًا لأن الاحتياج الشديد للأجهزة والإلكترونيات أصبح متزايد في الفترة الأخيرة، وداخل مكتبات جرير تكون هناك أٍعار تنافس كافة الأسواق الأخرى، وخلال هذا المقال سأعرض لكم العروض والتخفيضات التي يقدمه جرير السعودية خلال شهر سبتمبر 2022.
عروض جرير على الكمبيوتر واللابتوب والأجهزة اللوحية الحديثة وتنزيلات العودة للدراسة الرهيبة
مكتبة جرير اون لاين
جرير أون لاين ما هو إلا موقع إلكتروني قامت بإنشائه مجموعة مكتبات جرير لتجارة الأجهزة والأدوات الإلكترونية والمستلزمات المدرسية، وذلك من أجل التسهيل على العملاء وأيضًا متابعة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وهذا الموقع يوفر على العديد من الأشخاص أن يتم حصولها على ما يرغبون فيه من منازلهم ويتم توصيله إلى المنازل مجانًا، بدون أي رسوم إضافية.
مكتبات جرير السعودية عروض شهر سبتمبر 2022
بشكل يومي تقوم مكتبات جرير بتقديم مجموعة من العروض والتخفيضات الجديدة، وإليكم بعض هذه العروض خلال السطور التالية:
- jarir bookstore مكتبة جرير إيسر بريد يوتر اوريون كمبيوتر العاب مكتبي بسعر 8499 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي وهواوي طبعه للاطفال ميت باد تي 10 بسعر 799 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير اتش بي بافيليون كمبيوتر محمول 15 بوصه بسعر 3799 ريال سعودي.
- لابتوب جرير ام اس اي إيجنت كمبيوتر العاب مكتبي بسعر 15499 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير هواوي ميت بوك 16 اس كمبيوتر محمود 16 بوصه بسعر 6499 ريال سعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير كمبيوتر محمول 16 بوصة هواوي ميت بوك 16 اس بسعر 6999 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير ام اس اي انفينكس 6 كمبيوتر العاب مكتبي بسعر 12499 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير هواوي ميت بوك اكس برو كمبيوتر محمول 13 بوصة بسعر 4999 ريال سعودي.
- كود خصم جرير اتش بي بافيليون كمبيوتر محمول 15 بوصه بسعر 2800 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم كمبيوتر محمول 15 بوصه اتش بي نوت بوك بسعر 2799 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير اتش بي بافيليون كمبيوتر محمول 15 بوصه بسعر 3149 ريال سعودي
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