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عمر شويل - جدة رؤية الميت في المنام لابن سيرين له تأويلات تختلف حسب نوع الشخص الرائي، فالموت فاجعة كبيرة لذلك تعتبر رؤية الموتى في المنام من الأحلام المخيفة التي توحي بدلالات مذمومة، ولكن منها ما يحمل بشائر طيبة حسب طبيعة الرائي، وأيضًا يختلف المنام للعزباء عن المتزوجة أو الأرملة، وسوف نعرض لكم كافة التفسيرات وتأويلات ابن سيرين فيما يخص ذلك المنام.

رؤية الميت في المنام لابن سيرين

تشير رؤية الميت في المنام لابن سيرين للآتي:

من رأي الميت وهو يرقص فذلك يدل علي فرحه لأن الموت عكس الحياة تمامًا. وفي حالة موت المتوفي مرة أخرى ويبكوا عليه من غير صراخ يكون دليل علي الفرج. أما إذا كان الميت ينزل قبرًا فيدل علي ارتكاب الرائي الموبقات والأفعال المذمومة. من رأى الميت يفعل أفعال صادقة ومحمودة فذلك دلالة علي صلاح دينه ودنياه وأيضًا يحث الرائي علي فعل الخير والأعمال الصالحة في دنياه.

تفسير رؤية الميت في الحلم لابن سيرين للعزباء

إذا رأت العزباء شخص ميت يعطيها شيء فيدل علي زواجها قريبًا بشخص صالح ذو سلطة ومكانة بين الناس. وفي حالة أخد الميت منها شئ فإنها رؤية محمودة تدل علي التخلص من المشاكل والعقبات. أما إذا كانت تعانق شخص ميتًا فيشير ذلك إلي قدوم الخير.

تفسير رؤية الميت لابن سيرين للمتزوجة

إذا كانت تعانق شخص ميت فيشير ذلك إلى تخلصها من الأزمات والمتاعب. إذا رأت شخص ميت يقدم لها هدية فيشير ذلك إلي رزقها بحمل وذرية قريبًا. في حالة كان شخص ميت لا يرغب في التحدث معها يشير ذلك إلي مرورها بكثير من الخلافات ورغبة زوجها بالانفصال عنها.

ما تفسير رؤية الميت في المنام للمطلقة؟

إذا رأت شخص ميت يعطي لها شيء فيشير ذلك إليه قدوم الخير لها وصلاح حالها في الفترة القادمة. أما إذا كان الميت حزين فيشير إلي ضيق حالها وتمكُن بعض الهموم منها. إذا كانت تتحدث مع شخص متوفي يدل علي قلق المتوفي عليها .

ما تفسير رؤية الميت لابن سيرين للحامل؟

إذا رأت نفسها تمشي مع ميت قريب لها فيشير بحدوث تغيرات إيجابية في حياتها وتختلف حسب ظروف الحالمة. إذا رأت شخص ميت يخبرها بانه مازال علي قيد الحياة فيشير ذلك إلي مكانته عند الله عز وجل ويطلب منها الدعاء له. إذا رأت شخص ميت يصافحها فيشير ذلك علي سلامة طفلها.

متي تكون رؤية الميت في المنام باطلة؟

تكون رؤية الميت في المنام باطلة إذا رأيت الشخص الميت يُهرج ويتكلم معك علي سبيل المزاح فالحلم بالميت وهو يمزح لا تعد من الرؤى، ويُقال أن رؤية الميت في المنام بعد الحديث عنه يُعبر عن ما هو مُخزّن في العقل الباطن فقط وليس رؤية.

رؤية الميت في المنام لابن سيرين يوجد له دلالات خير وبشري محمودة للرائي، ومنها شر وذلك يختلف حسب طبيعة الرائي والظروف المحيطة به فشخصية الرائي تلعب دورًا كبيرًا في تحديد ما يفسره المنام.

رؤية الميت في المنام لابن سيرين قمنا بتحديدها في السطور السابقة، حسب رؤية كلًا من المتزوجة والعزباء والمطلقة، وأيضًا الحامل، بالإضافة إلي كيفية معرفة صحة هذه الرؤية.