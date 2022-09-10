شوف خصم ٤٠٪ من عروض لولو السعودية بجميع الأقسام والفروع بمناسبة اليوم الوطني السعودي

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عمر شويل - جدة خصم ٤٠٪ من عروض لولو السعودية بجميع الأقسام والفروع بمناسبة اليوم الوطني السعودي، حيث تجدون كل ما يحتاجه المنزل من سلع بأقل الأسعار وأعلى الجودات، من: مأكولات، ومخبوزات، وأجهزة، وجوالات، وغيرهم من خصومات على أسعار سلع أخرى، وإليكم التفاصيل….

عروض لولو السعودية حتى نفاذ الكميات Lulu

توجد بفروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: آيس كريم لولو المتنوع، وخصم آخر على سعر بطاطس لولو المقلية، وتخفيض آخر على سعر تشابتي لولو خبز البراتا، وتخفيض آخر على سعر الصابون المتنوع من لولو، وعرض آخر على سعر كيس الحليب المجفف من لولو، وعرض آخر على سعر الصحون البلاستيكية من لولو Lulu، كما بالماركت خصم آخر على سعر المبيض المتنوع من لولو، وخصم آخر على الأرز البسمتي من لولو Lulu، وتخفيض آخر على سعر الكوكيز بالزبدة من لولو، ومارفل حبوب الإفطار بالسينامون، وخصم آخر على سعر أكياس الشاي من لولو السعودية.

عروض خاصة من لولو هايبر ماركت Lulu market

توجد بفروع لولو السعودية Lulu Ksa عدة خصومات حصرية على أسعار: أرز الياسمين من ألوها، وتخفيض آخر على سعر إندومي شعرية الدجاج، وخصم آخر على سعر لحم التونة الخفيف من ألوها، وخصم آخر على سعر محلى ستيفيا، والصلصة الحارة من إندوفورد، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار مسحوق الشاي من هاي تي، وتنزيل آخر منهم على سعر الحليب المكثف المبخر من بوني، وتخفيضات أخرى على أسعار أكياس الشاي من توينجينز، والحليب البودرة من ريم، وتخفيض آخر منهم على سعر أكياس الحليب البودرة من أنكور، وتخفيض آخر على سعر كبسولات القهوة من نوفل كوفي، وقهوة دافيدوف.

عروض خاصة من لولو هايبر ماركت Lulu

تتوفر بفروع لولو السعودية العديد من الخصومات الحصرية على أسعار: الأرز البسمتي عالي الجودة من لولو Lulu، وتخفيض آخر على أسعار مرقة دجاج ماجي Magi، كما لديهم تخفيضات أخرى على أسعار منتجات وسلع غذائية أخرى بكافة فروع الماركت.