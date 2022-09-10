نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الصحيحة لتلميع وتنظيف شاشة التلفزيون المسطحة بطريقة امنه وغير ضارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تلميع وتنظيف شاشة التلفزيون المسطحة، تؤثر البقع وبصمات الصابع على شاشة التلفزيون كجميع الأجهزة الإلكترونية التي نستخدمها يوميا، وقد تتعرض للاتساخ أيضا بسببب الأتربة والغبار الذي تتعرض له يوميا لذلك يجب تنظيفها أولا بأول لضمان مشاهدة ممتعة، لذلك يبحث العديد من الناس عن طرق جيدة لتنظيف شاشة التلفزيون والتي تختلف تبعا لنوع الشاشة إن كانت زجاجية أو مسطحة، ويمكن تنظيفها بمواد التنظيف العادية أو بمواد طبيعية موجودة في كل منزل.

تلميع وتنظيف شاشة التلفزيون المسطحة

كيفية تنظيف شاشة التلفزيون

توجد طرق متعددة يمكن استخدامها في تنظيف شاشة التلفزيون والتخلص من الملوثات اليومية التي تعلق بها من غبار وأتربة منها:

الماء وصابون غسيل الأطباق

يجب فصل الكهرباء عن التلفزيون قبل تنظيفه حتى تتمكن من رؤية الأتربة الموجودة عليه بسهولة ولتجنب التعرض للصعق الكهربي.

فصل التلفزيون عن الكهرباء يقلل درجة حرارة الشاشة مما يجعلك تستغرق وقت كافي في تنظيفها دون تعريضها للضرر أثناء المسح.

راجع الإرشادات التي تكون مرفقة مع التلفزيون عند شراءه لمعرفة المواد الممنوع استخدامها في تنظيفه لتجنب إلحاق الضرر به.

قم بخلط كمية معتدلة من الماء ربع كوب مع نقطة من صابون غسيل الأطباق وبلل قطعة قماش نظيفة بالسائل وامسح شاشة الهاتف برفق.

يفضل أن تكون قطعة قماش المستخدمة في التنظيف خالية من الوبر وتمتص الماء بسهولة.

تجنب رشق شاشة التلفزيون بالماء حتى لا تتلف الدوائر الكهربية،

وبعد الانتهاء من مسحه قم بتجفيفه بقطعة قماش أخرى لإزالة أي قطرات ماء عالقة به.

الماء والخل تنظيف شاشة التلفزيون

أغلق التلفزيون وأفضل الكهرباء عنه واتركه حتى يبرد قليلا،

ثم اخلط كمية من الخل والماء بحيث يكون الماء أكثر قليلا من الخل وضعها في زجاجة رذاذ.

قم بنثر الماء والخل من زجاجة الرذاذ على شاشة التلفزيون ثم امسحها بواسطة قطعة قماش.

احرص على مسح إطار شاشة التلفزيون لأنه يتأثر ببصمات الأصابع.

بعد الانتهاء من المسح أحضر قطعة قماش نظيفة أخرى

ومررها على الشاشة بحركات دائرية لتجفيفها واترك الشاشة حتى تجف تماما في الهواء ثم يمكنك تشغيل شاشة التلفزيون بشكل طبيعي.

الماء والكحول الطبي تنظيف شاشة التلفزيون