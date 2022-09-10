نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض هايبر بنده الأسبوعية الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينطلق هايبر بنده بالعرض الأسبوعي بخصم هائل على المنظفات والدجاج والأرز المصري والأرز الهندي. وخصم على دجاج دو الفرنسي المجمد وعرض المايونيز واحد وعليه واحد هدية. والكاتشب وعرض التونة المميز والجبن والجبن الكريمي. عروض المنظفات على مسحوق تايد المركز وسائل الاستحمام لوكس وبرسيل جيل بلاك. وتستمر عروض بنده على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بأسعار في متناول الجميع. كما يوجد خصم على ركن الخضار والفواكه ودائماً يقدم بنده أفضل خدمة لعملائه. عروض هايبر بنده يمكنك الحصول على ستيك بقرى برازيلي ضمن عروض بنده الأسبوعية. بسعر59,95 ريال قبل الخصم والسعر بعد الخصم 52,95 ريال العرض متوفر في فروع محدودة من بنده.

ريب آى بقرى برازيلي بسعر 54,95 ريال بعد الخصم وإما سعره قبل الخصم 62.95 وهذا العرض أيضا في بعض الفروع .

فليه ستيك بقرى برازيلي بسعر 74,95 بعد الخصم وقبل الخصم ب 89,95 العرض متوفر في فروع محدوده من بنده أستفد بالعرض قبل نفاذ الكميه .

كريمة خفق المراعي 500مل سعر الحبة قبل الخصم16,50ريال سعودي والآن بعد الخصم ب 10,95 ريال متوفر خصم خاص للأعضاء . شبيهه قشطه المراعي عرض ال(6 حبات × 170جرام ) قبل الخصم 26,95 والان 14,95 ويوجد خصم خاص لأعضاء بنده .

حليب المراعي طويل الأجل عرض 4 حبات سعة واحد لتر ب24ريال سعودي قبل الخصم والآن بعد الخصم ب 19,95 ريال سعودي . عرض على حليب طويل الأجل بالنكهات من شركة نادك (18 حبه× سعة 185مل )بسعر 38,35 ريال قبل الخصم ليصبح بعد الخصم 29,95 ريال سعودي.

حليب طويل الأجل من نادك( 18حبه× سعة 200 مل )قبل الخصم 38,35 ريال بعد الخصم 29,29 ريال سعودي. عروض بنده الأسبوعية صدور دجاج رضوى بدون عظم وزن 450 جرام بسعر 19,95ريال قبل الخصم و14,95 بعد الخصم .

ستربس دجاج سيرا وزن 750جرام بسعر 43,95 قبل الخصم والآن بعد الخصم عرض مميز مقابل 21,95 ريال سعودي. أصابع بطاطس سهلة التحضير وزن 2 كيلو ونص بسعر 25,70 ريال والآن بسعر 19,95 ريال سعودي وسعر خاص للأعضاء 15,95 ريال سعودي . بطاطس شيبسي ليز ( 12حبه ×21جرام) بسعر 29,90 قبل الخصم والآن 17,95 ريال .

بسكوت للشاي أولكر (12×80 جرام) بسعر14,95 قبل الخصم وبعد الخصم ب10,95ريال سعودي ولأعضاء بنده بسعر8,95 ريال سعودي.

سكر الأسرة ناعم وخشن وزن 10 كيلو ب38,50 ريال سعودي قبل الخصم والآن 27,95 ريال للحبة.

أكياس شاي خدير (100كيس) بسعر 18,50ريال سعودي قبل الخصم والآن 13,95 ريال سعودي وعرض خاص للأعضاء ب9,95ريال.

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