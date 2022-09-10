نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده بجوائز مالية ضخمة وقسائم شراء مجانية للجوالات والأجهزة المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده بجوائز مالية ضخمة وقسائم شراء مجانية للجوالات والأجهزة المنزلية، نكشف لكم من خلال تقريرنا اليوم عن أبرز تخفيضات هايبر بنده على الهواتف والأجهزة مع جوائز بأكثر من مليون ريال وقسائم شرائية مجاناً، حيث يقدم هايبر بنده مجموعة مذهلة من العروض خلال شهر سبتمبر بالإضافة إلى سحب على قسائم شراء مجانية وجوائز مالية كبيرة للمشترين، وتتضمن العروض خصومات على الأفران الكهربائية ومنها : فرن كهربائى اي تي سي سعة 45 لتر باللون الاسود بسعر 299 ريال بدلا من 365 ريال خصم 18% ضمن عروض هايبر بنده.

عروض هايبر بنده على الجوالات والأجهزة

شملت عروض الموسم لهايبر بنده المستمرة خلال شهر سبتمبر خصومات مذهلة على الهواتف ومنها : هاتف فيفو واي 33 اس شاشة 6.58 بوصة سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 799 ريال بدلا من 999 ريال خصم 20%، هاتف فيفو واي 76 حجم الشاشة 6.58 بوصة سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام يدعم شبكة 5 جي بسعر 1149 ريال بدلا من 1299 ريال بقيمة خصم تصل إلى حوالي 12%.

إستكمالاً ل خصومات هايبر بنده على الجوالات تقدم مجموعة أخرى من العروض الخاصة بالهواتف حيث يتوفر هاتف اوبو اي 55 حجم الشاشة 6.5 بوصة سعة 128 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 749 ريال بدلا من 919 ريال خصم 19%، هاتف سامسونج اي 52 اس حجم الشاشة 6.5 بوصة سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام يدعم شبكة 5 جي بسعر 1299 ريال بدلا من 1659 ريال خصم 22%.

عروض الشاشات هايبر بنده

يقدم هايبر بنده في الآونة الأخيرة عروض خاصة على الشاشات الذكية ومنها : تلفزيون سكاي وورث جوجل 55 بوصة يدعم تقنية 4 كي أندرويد بسعر 1699 ريال بدلا من 2799 ريال خصم 39%، تلفزيون امبكس جلوريا 55 بوصة اتش دي ام اي سمارت تي في ال اي دي بسعر 1299 ريال بدلا من 2199 ريال خصم 40%، تلفزيون سكاي وورث 32 بوصة اتش دي تي في ال اي دي بسعر 449 ريال بدلا من 899 ريال خصم 50%.

عروض أجهزة المطبخ هايبر بنده

شملت خصومات هايبر بنده كذلك عروض خاصة على أجهزة المطبخ من عجانه ومفرمة كهربائية حيث يتوفر عجانة مولنيكس سعة 4.8 لتر باللون الابيض بسعر 649 ريال بدلا من 699 ريال خصم 7%، عجانة مع وعاء سنكور بسعر 349 ريال بدلا من 449 ريال خصم 22%، فرامة لحم كولين باللون الاسود 1400 واط بسعر 195 ريال بدلا من 249 ريال خصم 22%، فرامة مولنيكس باللون الاسود بسعر 559 ريال بدلا من 699 ريال خصم 20%.

إستكمالاً لسلسلة عروض هايبر بنده تضمنت خصومات على محضرة القهوة ومنها : تتوفر مطحنة قهوة سنكور بسعر 89 ريال بدلا من 111 ريال خصم 20%، محضرة القهوة اسبريسو دوتس باللون الاسود سعة 1.2 لتر بسعر 299 ريال بدلا من 349 ريال خصم 14%، محضرة قهوة كينوود باللون الفضي بسعر 179 ريال بدلا من 249 ريال خصم 28% ضمن عروض هايبر بنده الخيالية حتى نهاية الشهر الجاري.