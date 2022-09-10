نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم للفوز بالـ100.000$ ارقام الاشتراك في المسابقة مع الاغا Dream MBC 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثر البحث عن كيفية وخطوات الاشتراك في مسابقة الحلم للحصول على السحب القادم والذي قيمته تبلغ 200 ألف دولار أميركي، حيث أن هناك الكثير من الأشخاص الذين تمكنوا من تحقيق أحلامهم من خلال مسابقة الحلم العربية والتي يقوم بتقديمها المذيع والإعلامي الشهير مصطفى الأغا على مجموعة قنوات إم بي سي السعودية، والمسابقة على قدر كبير من الموثوقية ولذلك فيزداد البحث عن طرق الاشتراك فيها والبحث عن أرقام التواصل معهم الخاصة بكل دولة.

طريقة وخطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2022م

يمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية الخاصة بعام 2022م وهي:-

يقوم المشترك بالدخول على الرابط الخاص بموقع مسابقة الحلم 2022م ثم يقوم بتحديد رمز الدولة التابع لها.

بعد ذلك يقوم بالنقر على أيقونة “رقم الجوال” ويكتب رقم هاتفه المحمول ويقرأ شروط وأحكام المسابقة ويقوم بالموافقة عليها.

ثم يقوم بعد ذلك بالضغط على زر “الاشتراك” ويحدد مزود الخدمة التي يتبعها من خلال دولته ويقوم بإرسال رسالة نصية على الرقم المرادف لبلده.

الرسالة تحتوي على كلمة “حلم” باللغة العربية أو “DREAM” باللغة الإنجليزية أو “REVE” باللغة الفرنسية.

يتم إرسال رسالة له بها سؤال يقوم بالإجابة على السؤال وإعادة إرسال الرسالة وفي حالة أنه قام بالإجابة بشكل صحيح يتم قبوله في المسابقة.

شروط القبول في مسابقة الحلم العربية

يجب ألا يكون عمر الشخص المتقدم على المسابقة أقل من السن القانوني 18 عام.

في حالة أنه أقل من السن القانوني فيقوم ولي أمره بالذهاب بدلًا عنه لاستلام الجائزة في حالة الفوز.

عدم وجود أي صلة قرابة بين المشتركين وأي شخص من العاملين على المؤسسة حتى من بعيد.

جنسية الشخص المتقدم يجب ألا تكون أي جنسية أخرى غير الجنسيات العربية.

أرقام التواصل مع مسابقة الحلم العربية