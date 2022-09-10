انت الان تتابع خبر حضري كيكة الشاي الاقتصادية بقوام إسفنجي هش ولذيذ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كيكة الشاي الشهية من الكيك المناسب للإعداد اليومي فهو يتكون من مواد بسيطة واقتصادية كما أنه لا يأخذ اي مجهود أو وقت لتحضيره وتتميز بقوامها الهش للغاية بالإضافة أنه يعد من الكيك الصحي لإحتوائه على كمية بسيطة جداً من الزيت فاقتربي هنا سيدتي لنعد معا كيك الشاي الشهي بمذاق لايقاوم .

مكونات عمل كيكة الشاي الاقتصادية

يتم تحضير الكيك بخطوات سهلة وبسيطة جداً هي كما يلي:ـ

كوب ونصف من الدقيق.

4 حبات من البيض.

نصف كوب من الزيت.

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

لدهن قالب الكيك

زبدة.

ملعقة من السمسم.

مكونات عمل كيكة الشاي الاقتصادية

طريقة التحضير

يتم تجهيز كيكة الشاي الاقتصادية بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

.١ في البداية نقوم بفصل بياض البيض عن الصفار كلاً في طبق، ثم نترك بياض البيض جانباً ونستخدم الصفار.

.٢ في وعاء عميق نقوم بوضع صفار البيض ثم نضيف نصف كمية السكر ونخفق المكونات بالمضرب اليدوي حتي يذوب السكر ويصبح لون الخليط فاتح.

.٣ ثم نضيف الزيت تدريجياً ونستمر في خفق المكونات بالمضرب اليدوي.

.٤ ثم نضيف نصف كوب من الحليب، ونقلب المكونات، ثم نضيف الفانيليا وبشر البرتقال ونقلب المكونات.

.٥ يضاف الدقيق مع التقليب حتي يختفي الدقيق ويصبح الخليط ناعم وخالي من التكتلات ثم نترك الخليط جانباً.

.٧ ثم نضيف إليه كمية السكر المتبقية تدريجيًا ونخفق ثم نستمر في خفق المكونات على سرعة عالية حتي يصبح الخليط كريمي ومتماسك.

.٨ نضيف حوالي ملعقتين من خليط بياض البيض إلي خليط الصفار ونقلب من أعلى لأسفل ببطيء حتي يختفي بياض البيض.

.٩ نكرر نفس الخطوة حتي ننتهي من خليط بياض البيض تماماً، ثم نضيف إلي خليط الكيك البيكنج بودر ونقلب المكونات حتي يتجانس الخليط.

.١٠ ثم نسكب الخليط في قالب مدهون بالزبدة ومبطن برشة خفيفة من السمسم.

طريقة التسوية

.١ قبل دخول القالب إلي الفرن يطرق القالب عدة طرقات خفيفة ببطيء على سطح صلب حتي نخرج الهواء من خليط الكيك.

.٢ ثم ندخل القالب فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة حوالي 180 درجة مئوية، حتي ينضج ويأخذ اللون الذهبي.

.٣ يأخذ الكيك داخل الفرن حوالي 50 إلي 55 دقيقة نخرج القالب من الفرن ويترك حتي يبرد في درجة حرارة الغرفة.

.٤ ثم يقلب الكيك ويقطع ويقدم بألف هنا وشفا بجانب الشاي.

طريقة عمل الكيكة العادية

.١ في وعاء نقوم بإضافة 2 كوب من الدقيق مع ملعقتين من البيكنج بودر ورشة من الملح ثم نقلب المكونات جيداً.

.٢ ثم نضع في وعاء الخلاط 3 حبات من البيض مع كوب من السكر ورشة من الفانيليا، ثم نخفق المكونات حتي يصبح الخليط هش وفاتح.

.٣ ثم نضيف نصف كوب من الزيت ونخلط المكونات، ثم نضيف كوب من الحليب السائل ونستمر في الخلط حتي تتجانس المكونات.

.٤ يسكب الخليط السائل على خليط الدقيق ثم نقلب حتي تمتزج المكونات ويختفي الدقيق تماماً.

.٥ ثم يسكب الخليط في قالب كيك مدهون بالسمنة ومبطن برشة من الدقيق، ثم ندخل القالب فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة 180.

.٦ ثم يترك داخل الفرن حتي ينضج الكيك ويأخذ اللون الذهبي، نخرجه من الفرن ويترك حتي يبرد تمامًا ثم يقدم بالهنا والشفا.