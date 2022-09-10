انت الان تتابع خبر ستدهشك.. حيلة بسيطة لتنظيف مقلاة الزيت من الخارج بدون تعب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تنظيف مقلاة الزيت من المهام الشاقة والصعبة للغاية خاصة عندما تتعرض المقلاة للإحتراق من الخارج بسبب الدهون المتراكمة عليها والتي يستجاب إزالتها بالماء فقط كما أن فرحها بسلك الأواني يفسد شكلها الخارجي ويجعلها تبدو غير صالحه للإستخدام لهذا سنقدم لكم زوارنا الكرام حيلة بسيطة لتنظيف مقلاة الزيت بدون تعب وبنتائج مرضية للغاية .

وهذه الحيل هي :-

1. نقع الشحوم.

في كثير من الأحيان، تكون البقايا الموجودة على جوانب الأواني والمقالي عبارة عن شحم، سواء كانت متناثرة من القلي أو الانسكاب، فإن الخطوة الأولى في التنظيف إزالة الشحوم باستخدام صابون غسيل أطباق قوي، مثل الخل الأبيض، ولاستخدام الخل انقعي المقلاة في الماء والخل الأبيض في حوض من الماء حتى يتغطى كل الشحم، ثم استخدمي منشفة لفرك الشحوم.

2. إزالة بواقي الطعام.

بمجرد إزالة الطبقة الأولية من الشحوم، تبقى ملاحظة البقع العالقة، مثل الصلصات المخبوزة أو الجبن أو الطعام المحروق، حيث يجب البقع الثقيلة عن طريق صنع عجينة من صودا الخبز وكمية صغيرة من الماء، وبعد ذلك توزيع المعجون على الجزء الخارجي من المقلاة.

3. الفرك بالمنشفة.

بعد تغطية المقلاة بمعجون صودا الخبز، يجب استخدام منشفة لفرك البقايا بلطف حتى تزال البقع، فتنظيف المقالي بصودا الخبز طريقة فعالة لإزالة البقع مع الانتباه إلى عدم كحت الأسطح الخارجية لأواني الطهي.

4. استخدام منظف غسالة الأطباق.

يمكن إضافة منظّف غسالة الأطباق على الأواني والمقلاة للتخلص من آثار الزيت المحروق في المقلاة، لاحتوائه على مواد قوية تزيل الدهون.

5. تنظيف قاعدة الإناء المحترق.

غالباً تكون قاعدة المقلاة أكثر المناطق التي تتركز فيها البقع المستعصية، لأنها تتلامس مباشرة مع النار، وغالباً ما تأخذ هذه البقع لوناً أسود أو بنياً أو صدئاً ويصعب إزالتها بالماء والصابون وحدهما، ولتنظيف قاع إناء محترق، يجب صناعة عجينة من صودا الخبز والماء، وفرك المقلاة بهذا الخليط، ويمكنك محاولة نقع قاعدة المقلاة في خليط من الخل وصودا الخبز قبل فركه بقطعة قماش.