انت الان تتابع خبر علامات تظهر على شخصية الكاذب.. تعرف إليها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يكشف لنا علم الجسد العديد من الخلفايا التي لانستطيع تخمينها كما يكشف الكثير عن شخصيتك وشخصية الشخص المقابل لك وكل ما عليك هو التركيز على إيحاءات جسده ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم بعض الإيماءات والتعابير والعلامات الجسدية التي ستمكنكم من معرفة إذا ما كان الشخص الذي أمامك يكذب ويحاول خداعك .

وهذه العلامات هي :-

إيماءات الأيدي

يميل الشخص الكاذب إلى استخدام إيماءات اليدين بعد إنهاء حديثه، وليس في أثنائه أو قبله.

الحكة والحركة

يميل الشخص الكاذب غلى الحركة الزائدة في أثناء حديثه، مثل تحريك الرأس، أو القدمين، إلى جانب الشعور بالحكة المتكررة.

تشتّت النظرات

يميل الشخص الذي لا يقول الحقيقة إلى النظر بعيدًا عن الشخص المقابل، على عكس الشخص الصادق الذي ينظر مباشرة إلى عيني الشخص المقابل.

تغير لون البشرة

يمكن أنْ تتغير لون بشرة الشخص الذي لا يقول الحقيقة، وتميل للشحوب، بسبب اندفاع الدم من الوجه.

زيادة التعرق أو الجفاف

يزيد تعرق الشخص الذي لا يقول الحقيقة في منطقة الجبهة، وحول الفم، والذقن، كما قد يزيد الجفاف حول شفتيه وعينيه.