نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر وصلتني رسالة من مسابقة الحلم وخطوات ربح 100 ألف دولار أمريكي نقدًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستعد مسابقة الحلم لتحديد موعد السحب الجديد المقبل على جائزتين بقيمة 100 ألف دولار أمريكي لكل جائزة، حيث سيتم اختيار فائزين دفعة واحدة مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامجه صدى الملاعب المذاع على فضائية إم بي سي، على أن يتم الاختيار بين جميع المشاركين بنظام القرعة العشوائية الفورية على الهواء مباشرةً، مع استمرار تلقي طلبات الاشتراك حتى موعد السحب من جميع الدول عبر أرقام بلدانهم أو من خلال الرقم الدولي الموحد.

وصلتني رسالة من مسابقة الحلم

ومن أكثر الأسئلة التي تشغل بال الكثير من المشتركين في كل مكان، هي ماذا يعني: وصلتني رسالة من مسابقة الحلم؟، سواء رسالة تحمل رقم شيك بأنه هو الفائز وعليه الاتصال بالمسابقة، أو رسالة تشير إلى بضرورة التواصل لتسجيل بياناته في المسابقة، وفي الحقيقة كل تلك الرسائل وهمية وغير حقيقية، لأن الحالة الوحيدة للتواصل مع الفائزين، تكون من خلال اتصال منظم المسابقة عبر رقم دولي ثابت أو متحرك لبعض الدول، بالفائزين، والحصول على بياناتهم الشخصية، وتحديد موعد لتسلميهم الجائزة، وما غير لك ليس له أي أساس من الصحة.

الاشتراك في المسابقة

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات الاشتراك من جميع الدول عبر الأرقام المُدرجة في جدول الاتصال لكل دولة حسب المشغل، أو من خلال الرقم الدولي الموحد للدول الغير مُدرج لها أرقام، في حين يتم الاشتراك من خلال عدد من الطرق المختلفة، من أبرزها المشاركة عبر تطبيق حلم للهواتف الذكية بعد تثبيته على جوالك وتحميله من المنصات الرسمية، ثم تسجيل الاشتراك بإرسال الرسائل عبر رقم المسابقة الخاص بدولتك، مع ضرورة الإجابة الصحيحة على الأسئلة الأساسية للمسابقة.

كما يُمكن الاشتراك أيضًا من إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم إلى رقم بلدك أيضًا، ثم الانتظار حتى يصلك رسالة تحتوي على سؤال أو أكثر من سؤال، يجب الإجابة الصحيحة أيضًا على الأسئلة، من أجل تفعيل مشاركتك ودخولك السحب الجديد بنجاح، ووجود اسمك ضمن باقي أسماء المشتركين.