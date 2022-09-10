نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن شدات ببجي PUBG Mobile احصل علي 7000 شدة في ثواني بطريقة مضمونة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعتبر لعبة ببجي من الألعاب المشهورة عالميًا وأصبح يلعبها جميع الأفراد من جميع الفئات العمرية، فهي من ألعاب المغامرة والتشويق وتقمص الأدوار التي تجعلك تتخلص من الملل بسهولة جدًا وفي بعض الأوقات تتحول هذه اللعبة إلى حد الإدمان بسبب لعبها فترات طويلة، ولكن هذه اللعبة تحتاج إلى شراء شدات ببجي من أجل الارتقاء بمستويات أخري وشراء الكثير من الموارد الخاصة بها وملابس جديدة، ولكن يصعب على بعض الأشخاص شراء هذه الشدات لذلك قررنا أن نعرض لكم أسهل الطرق من أجل الحصول على هذه الشدات.
شحن شدات ببجي من خلال الرصيد
من خلال استخدام الرصيد الخاص بهاتفك المحمول سوف تتمكن من شحن شدات ببجي بسهولة من خلال هذه الخطوات التي سوف نوضحها لكم :
- أولًا يجب عليك أن تقوم بالموقع الخاص بهذه اللعبة من أجل شحن الشدات.
- بعد ذلك يجب عليك تحديد لعبة ببجي موبايل من الخيارات المتاحة على الموقع.
- بعد ذلك قم بتحدد الكمية المناسبة من الشدات التي ترغب في الحصول عليها.
- بعد ذلك يجب أن تقوم بوضع البيانات الخاصة بالحساب الذي تمتلكه حتى تقوم باستكمال باقي البيانات من أجل الحصول على الشدات بسهولة.
- بعد ذلك قم بتحديد الطريقة التي ترغب في الدفع بها من خلال الخيارات التي يوفرها لك الموقع.
- كم بإدخال باقي البيانات التي سوف تظهر على الصفحة ثم الضغط على كلمة تأكد وسوف يتم تحويل الشدات إلى اللعبة مباشرًة.
شحن شدات ببجي من خلال موقع midas buy
يعتبر هذا الموقع من ضمن المواقع الموثوق بها في شحن شدات ببجي لذلك سوف نعرض لكم طريقة شحنها من خلاله :
- أولًا هو كل ما عليك الذهاب إلى موقع midas buy.
- ثم بعد ذلك قم بإدخال جمس البيانات الخاصة بهذه اللعبة.
- ثم قم بتحديد الكمية التي ترغب في شرائها.
قم باختيار الطريقة التي تريد الدفع من خلالها وإدخال البيانات المطلوبة.
- وفي النهاية يجب عليك الضغط على كلمة تأكد.
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