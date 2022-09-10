نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات ايفون ١٣ برو ماكس من نون السعودية بالتقسيط بعد مؤتمر آبل عن iPhone 14 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث ملايين المواطنين في السعودية والوطن العربي عن سعر ايفون ١٣ برو ماكس من نون السعودية بعد مؤتمر شركة آبل الأمريكية، ويأمل الكثيرين من عشاق هواتف ايفون أن يتم تخفيض سعر الهاتف بعد اقتراب نزول هاتف iPhone 14 Pro Max بالأسواق خلال الأيام القادمة، ومن أكثر الدول العربية شراء لهذه الهواتف الذكية المملكة العربية السعودية، ويعتبرونها من أهم مظاهر التحضر ومواكبة التطور التكنولوجي في العالم، ويعتبر جوال iPhone 13 pro Max أحسن هاتف ذكي موجود في الأسواق العالمية حالياً، حيث يتمتع بالعديد من الإمكانيات والمواصفات الفنية العالية، كما يتميز بدقة تصميمه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ايفون ١٣ برو ماكس بالتقسيط من شركة نون السعودية.

سعر ايفون ١٣ برو ماكس

سوف نتعرف مع حضراتكم على سعر iPhone 13 pro Max بالتقسيط من نون السعودية وهو كما يأتي:-

سعر الهاتف قبل الخصم 5699 ريال سعودي.

سعر الجوال بعد الخصم 4999 ريال سعودي، كما يشمل سعر الجوال ضريبة القيمة المضافة.

تبلغ سعة الذاكرة الداخلية للجوال 256 جيجا بايت، كما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية 6 جيجا بايت.

تبلغ قيمة الخصم على الجوال المحمول 700 ريال سعودي، كما تبلغ نسبة الخصم على الهاتف 12%.

الجوال يحتوي على ضمان لمدة عامين.

يبلغ قيمة القسط الشهري على الهاتف 834 ريال سعودي لمدة 6 أشهر بدون فوائد.

يتضمن شراء الجوال توصيل مجاني إلى المنزل من خلال شركة إكسبرس.

العرض يتضمن إرجاع مجاني للمنتج بدون أي مصاريف إضافية.

مواصفات iPhone 13 pro Max

يعتبر جوال ايفون ١٣ برو ماكس أحسن هاتف ذكي موجود بالأسواق حالياً، كما يحتوي على مواصفات كبيرة وهى كما يلي:-

يأتي عملاق آبل بشريحتي اتصال الأولى شريحة إلكترونية من نوع eSim، والثانية شريحة من نوع Nano SIM. يدعم الاتصال قريب المدي وذلك من خلال خاصية الـ NFC. يقاوم الغبار والماء حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة بمعيار IP68. يدعم الهاتف تشغيل شبكات الجيل الخامس، كما يدعم شبكات الجيل الرابع والثالث والثاني. هاتف ايفون ١٣ برو ماكس يأتي بأحدث إصدار من معالجات شركة آبل وهو من نوع A15 Bionic الذي يعمل بتكنولوجيا 5 نانو، كما يأتي بمعالج رسومي نوعه Apple GPU 5 Core خماسي النواة. الجوال يدعم العديد من وسائل الأمان مثل خاصية الـ Face ID حتى نتمكن من فتح الجوال من خلال الوجه. يدعم عدد كبير من المستشعرات مثل مستشعر التسارع والقرب ومستشعر الجيرو سكوب ومستشعر الضغط الجوي. يبلغ حجم بطارية الهاتف 4373 مللي أمبير، كما تعمل البطارية زيادة ساعتين ونصف عن هاتف iPhone 12 Pro Max. البطارية تدعم الشاشة السريع بقوة 20 واط.

مواصفات كاميرات ايفون ١٣ برو ماكس

يأتي الهاتف العملاق iPhone 13 pro Max بأربعة كاميرات خلفية و2 كاميرا أمامية ومواصفاتها كما يأتي.