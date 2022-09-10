انت الان تتابع خبر تبييض فوري لبشرة العروسة بكريم فيراند لفلي وصابونة دوف لتبييض الوجه 10 درجات مثل ملكات الجمال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تشتهر وصفة كريم فيراند لفي وصابونة دوف بقدرتهما الكبيرة على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة وقد أثبتت التجارب صحة ذلك فهذا الخليط يعمل على منحك النتيجة المرغوب بها خلال أيام فقط ويمكنك استعمالها لمختلف مناطق الجسم لتحصلي على بشرة بلون موحد ونضارة لامثيل لها .

مكونات وصفة كريم فيراند لفلي وصابونة دوف لتبييض الوجه :-

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من كريم فيراند لفلى.

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم صابونة دوف المبشور.

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت خشب الصندل.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من النشا.

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الجيلاتين.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من عصير الموز.

وصفة كريم فيراند لفلي وصابونة دوف لتبييض الوجه :-

أولا نقوم بتحضير وعاء مناسب ثم نضع به صابونة دوف ثم نرفعه على نار متوسطة حتى ذوبان صابونة دوف.

ثم نضيف إليه كريم فيراند لفلى وعصير الليمون وزيت خشب الصندل والنشا والجيلاتين وعصير الموز ثم يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نبدأ بتوزيع وصفة كريم فيراند لفلى وصابونة دوف على أجزاء الوجه ثم نتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

وبعد مرور الوقت نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ويكرر إستخدامها مرتان فى الأسبوع وسوف نلاحظ تفتيح وتبييض الوجه بإستعمال وصفة كريم فيراند لفلى وصابونة دوف.