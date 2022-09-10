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التضامن تعلن وظائف خالية للسيدات بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

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رياض - احمد صلاح -سعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.
 

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي  والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

مسئولة مبيعات داخلية ومشتريات ميك أب واكسسوار نسائي

اسم الشركة جراب الحاوي
مقر العمل الزقازيق – الشرقية
العمالة المطلوبة 2

مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 3-‎10 سنوات خبرة
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 24 – 35 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد

المهام المطلوبة :

مسئولة عن مساعدة مسئول مشتريات قسمي الميك أب والاكسسوار في اختيار المنتجات المباعة.
مسئولة عن المبيعات الداخلية لقسمي الاكسسوار والميك أب.
مسئولة عن عمل عروض اللايف وتقديم الحفلات.

المتطلبات:

* خبرة سابقة بالمجال لا تقل عن 3 سنوات.
* معرفة تامة بكافة المنتجات في الأسواق في قسمي الميك أب والاكسسوار.
* معرفة تامة بكافة استخدامات منتجات الميك اب والاكسسوار.
* خبرة بالمبيعات.

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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