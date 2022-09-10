التضامن تعلن وظائف خالية للسيدات بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
مسئولة مبيعات داخلية ومشتريات ميك أب واكسسوار نسائي
اسم الشركة جراب الحاوي
مقر العمل الزقازيق – الشرقية
العمالة المطلوبة 2
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 3-10 سنوات خبرة
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 24 – 35 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد
المهام المطلوبة :
مسئولة عن مساعدة مسئول مشتريات قسمي الميك أب والاكسسوار في اختيار المنتجات المباعة.
مسئولة عن المبيعات الداخلية لقسمي الاكسسوار والميك أب.
مسئولة عن عمل عروض اللايف وتقديم الحفلات.
المتطلبات:
* خبرة سابقة بالمجال لا تقل عن 3 سنوات.
* معرفة تامة بكافة المنتجات في الأسواق في قسمي الميك أب والاكسسوار.
* معرفة تامة بكافة استخدامات منتجات الميك اب والاكسسوار.
* خبرة بالمبيعات.