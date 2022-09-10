انت الان تتابع خبر التضامن تعلن وظائف خالية للسيدات بمرتبات مجزية – التقديم من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -سعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

مسئولة مبيعات داخلية ومشتريات ميك أب واكسسوار نسائي