انت الان تتابع خبر طريقة عمل كيكة العسل والفواكه المجففة.. انسي كل الوصفات اللي تعرفيها وجربي دي والان مع التفاصيل

طريقة عمل كيكة العسل والفواكه المجففة

مدة التحضير: 60 دقيقة.

عدد الأشخاص: 5 أفراد.

السعرات الحرارية: 250 سعرة حرارية في الشريحة متوسطة السماكة.

مكونات عمل كيكة العسل والفواكه المجففة

كوبين ونصف دقيق.

ثلاث ارباع كوب عصير.

ثلاث أرباع كوب زبادي.

بيض عدد 2.

أربع ملاعق عسل.

ظرف بيكنج باودر.

ظرف فانيلا.

كوب فواكه مجففة.

طريقة تحضير كيكة العسل والفواكه المجففة

ضعي المكونات الجافة وانخليها سويةً.

اضيفي السكر مع البيض واخفقيهم حتى يأخذوا قوام كريمي.

أضيفي المكونات في وعاء وقلبي باستمرار.

اسكبي الخليط في قالب غير لاصق.

يخبز الكيك في فرن محمى على 180 درجة لمدة 45 دقيقة.

رياض - احمد صلاح - إليك طريقة عمل، بمكونات موجودة في منزلك ويمكن لك أن تضعي قطع الكيك ضمن اللانش بوكس مع أطفالك بدلًا من وضع السناكات الجلهزة والتي تكون غالبًا مليئة بالسكر المضاف والمواد الحافظة، سبق وأن شاركنا معكم وصفات عديدة للكيك، منها كيكة الشوكولاتة الهشة، التورتة الإسفنجية وكيكة البرتقال الهشة، واليوم سوف نستعرض لكم وصفة جديدة ألا وهي كيكة العسل والفواكه اللذيذة، كما سنذكر لك سر طراوة الكيك والقوام الإسفنجي له.عليك التقيد بكمية الكيك التي تتناولينها، لا مانع من أخذ شريحة متوسطة السماكة ويفضل عدم تجاوز هذا الحد لأنه الكيكة غنية بالسكريات

بالهناء والشفاء.