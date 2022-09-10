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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات بنده السعودية على الهواتف الذكية بأسعار خيالية لا تفوتك الفرصة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تقدم بنده السعودية تخفيضات هائلة على الهواتف الذكية والشواحن بأسعار خالية تجعل الكثير من الناس داخل المملكة العربية السعودية يقومون بشرائها بأسعار مناسبة بدلاً من شرائها من الخارج بأسعارغالية الثمن، كما تطرح العديد من الخصومات على الكثير من المنتجات مثل السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنظفات ومستحضرات العناية بالبشرة والأدوات الصحية، ومطالبات المدارس من اقلام وأدوات مدرسية حتى يحصل المواطن السعودي على كل شيء يلزمه في حياته اليومية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على تخفيضات بنده السعودية على الهواتف الذكية بأسعار خيالية تصل لنصف السعر.
تخفيضات بنده السعودية على الهواتف الذكية
سوف نتعرف على أسعار الهواتف الذكية من خلال السطور التالية وهى كما يلي:-
- هاتف سامسونج أي ١٣ يأتي ٢ شريحة SM 4 جيجا بايت بسعر ٥٩٩ ريال بدلاً من ٦٩٩ ريال سعودي.
- ويتم عرض جوال سامسونج أي ٢٢ 5 جيجابايت 2 شريحة SM بسعر 699 ريال بدلاً من 775 ريال سعودي.
- هاتف ويكو دبليو في 770 بسعر 529 ريال بدلاً من 699 ريال سعودي.
- كما يتم عرض هاتف فيفو واي 33 اس السعر 799 ريال بدلاً من 999 ريال سعودي.
- كما يتم عرض هاتف فيفو واي 76 بسعر 1149 ريال بدلاً من 1299 ريال سعودي.
- جوال أوبو أي 55 السعر 749 ريال سعودي بدلاً من 919 ريال سعودي.
- كما يتم عرض جوال لينوفو كاي 10 بلس السعر 579 ريال سعودي بدلاً من 649 ريال.
- هاتف لينوفو كاي 14 السعر 379 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال سعودي.
- موبايل لينوفو كاي 14 بلس السعر 449 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال سعودي.
تخفيضات Panda السعودية على أنواع الكابلات والشواحن
سوف نتعرف على أسعار الشاحن والكابلات وهى كما يلي:-
- حزمة كابلات لون أسود أو كي ٣ كابلات السعر ١٠٩ ريال سعودي بدلاً من ١٤٩ ريال سعودي.
- شاحن نوع سي موماكس 20 وات السعر 39 ريال سعودي بدلاً من ٦٩ ريال سعودي.
- كابل نوع سي إلي آيفون ماي كاندي السعر 39 ريال سعودي بدلاً من ٤٩ ريال سعودي.
- كما يتم عرض شاحن متنقل بقوه وي السعر 59 ريال سعودي بدلاً من ١١٩ ريال سعودي.
- شاحن متنقل قو وي هيرو السعر ١٥٩ ريال بدلاً من ١٩٩ ريال سعودي.
عروض بنده السعودية على هواتف شاومي ريدمي
سوف نتعرف على عروض بنده السعودية على هواتف شاومي ريدمي وهى كما يلي:-
- جوال شاومي ريدمي نوت ١٠ أس ٤ جيجابايت ٢ شريحة SM السعر ٧٤٩ ريال سعودي بدلاً من ٩٤٩ ريال سعودي.
- هاتف شاومي ريدمي نوت ١١ السعر ٧٩٩ ريال سعودي بدلاً من ٨٩٩ ريال سعودي.
- كما يأتي جوال شاومي ريدمي ١٠ اي بسعر مناسب ٤٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٥٠٩ ريال سعودي.
- ريل مي ٩ أي سعره ٨٠٩ ريال بدلاً من ٨٤٩ ريال سعودي.
- كما يتم عرض هاتف نوكيا جي ١٠ بسعر ٤٩٩ ريال بدلاً من ٥٣٣ ريال سعودي.
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