نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اون لاين بخصم حتى 50% extra في التخفيضات الكبرى من أكسترا السعودية محدث بإستمرار في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا اون لاين متاحة بالمملكة حتى فترة محدودة، وهذا من موقع اكسترا extra بالتخفيضات الكبرى بأسعار خاصة من أكسترا السعودية، وتضم الخصومات أجهزة ذكية ومستلزمات منزلية بخصم كبير حتى نفاذ الكمية، حيث تم طرح الكثير من المنتجات التي تهم المقيمون في المملكة العربية، حتى يجدون كل احتياجاتهم في مكان واحد.

كما أنه تم طرح كل المنتجات على الموقع الرسميى بخدمة تقسيط اكسترا المتاحة على مخ المعروضات الإلكترونية، من الأجهزة الذكية أو الكهربائية، وكذلك يقدم موقع اكسترا مزايا عديدة لعملائه منها خدمة التوصيل المجاني على معروضات مختارة، مع الألتزام بمعاير الأمان والسلامة وضمان وصول المنتج دو أي تلف حتى باب المنزل.

عروض اكسترا اون لاين بخصم حتى 50% extra في التخفيضات الكبرى من أكسترا السعودية

تخفيضات اكسترا تحتوي على الكثير من التخفيضات الكبرى الخاصة بالأجهزة المنزلية، مثل الشاشات، والمكانس الكهربائية، وأجهزة كي الملابس، بالإضافة إلى الثلاجات والغسالات والبوتاجازات، وبهذا تتيح اكسترا اون لاين كل أجهزة المنزل بفروعها، وكذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص باكسترا تخفيضات السعودية ، وتتاح الخصومات إلى فترة محدودة فقط أو حتى نفاذ الكمية.

وهكذا يتضح لكم أنه يمكن لكل العملاء الذين يرغبون في التسوق في السعودية والأستفادة منه لشراء إحتياجاتهم المنزلية الحديثة، يمكنهم أيجادها كلها قي مكان واحد، مما يسهل عملية الشراء ويوفر كذلك المجهود المبذول والوقت الذي كان يتم إهداره في التسوق بين كل المتاجر العديدة الموجودة في داخل مناطق المملكة العربية السعودية.

تخفيضات اكسترا لفترة محدودة

خصم على جهاز كمبيوتر لوحي تابلت هواوي ميت باد 11 huawei matepad 11 بشاشة مقاس 10.95 بوصة، يأتي الجهاز مع قلم وهو مزود ببطارية بسعة 7250 مللي أمبير، متاح منه اللون الرمادي بسعر 2399 ريال سعودي فقط، مع ضمان لمدة عامين من المصنع، وهذا السعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

خصم على جهاز كمبيوتر لوحي تابلت هواوي ميت باد تي 10 huawei matepad t10 بشاشة مقاس 9.7 بوصة، الجهاز مزود بخاصية الواي فاي الحديثة ويأتي بسعة للذاكرة الداخلية مساحتها 64 جيجا بايت، متاح منه اللون الأزرق بسعر 699 ريال سعودي فقط، مع ضمان لمدة عامين من المصنع، بدلًا من 849 ريال سعودي، بخصم 17.66%، وهذا السعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

اكسترا هواوي

تابلت هواوي ميت باد 10.4 huawei matepad بشاشة مقاس 10.4 بوصة، الجهاز مزود بخاصية الواي فاي الحديثة ويأتي بسعة للذاكرة الداخلية مساحتها 120 جيجا بايت، متاح منه اللون الرمادي بسعر 1049 ريال سعودي فقط، مع ضمان لمدة عامين من المصنع، بدلًا من 1349 ريال سعودي، بخصم 22.23%، وهذا السعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

تابلت لينوفو تاب ام 8 lenovo tab m8, والذي يأتي بشاشة مقاس 8 بوصة، والجهاز يأتي بسعة للذاكرة الداخلية مساحتها 32 جيجا بايت، وهو متاح منه اللون الرمادي في الموقع الرسمي، والذي تجدوه بسعر 479 ريال سعودي فقط، مع ضمان لمدة عامين من المصنع، بدلًا من 549 ريال سعودي، بخصم 12.75%، وهذا السعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

خصم اكسترا الكبير

مع خصم موقع إكسترا الكبير يمكنكم الآن شراء كل ما تبغونه من أجهزة بالتقسيط، هذا بجانب ضمان الشراء بأقل سعر داخل المملكة العربية السعودية، مع التمتع بهدايا مجانية على بعض المنتجات المختارة، كما توفر لكم متاجر اكسترا في السعودية خاصية الحجز المسبق للأجهزة التي لم يتم طرحها بعد داخل متاجر المملكة.

ومتاح الآن لكل العملاء على موقع اكسترا في السعودية جهاز جوال سامسونج جالاكسي اس 22 الترا بإصداراته الجديدة، وتجدوه بسعر مخفض جدًا في مهرجان العروض، حيث يبدأ السعر من مبلغ 5299 ريال سعودي، والجوال متاح للطلب الفوري من على الموقع الرسمي، والذي تستلموه مع هدايا مجانية قيمة.

والهدية التي يستلمها العميل عند الشراء عبارة عن ساعة ذكية بقيمة مبلغ 1099 ريال سعودي، والهدية تجدوها متاحة للإستلام عند الشراء من أحد الفروع أو من موقع اكسترا الرسمي في المملكة العربية السعودية، كما أنها متاحة فقط حتى نفاذ الكمية، فسارعو في شراء جوال samsung galaxy s22 ultra قبل إنتهاء الهدايا.

ومن الجدير بالذكر أن الهدية تلك تعد من الأجهزة التقنية الحديثة التي عليها إقبال كبير داخل المملكة العربية السعودية، حيث لم تصبح الساعات قطعة أكسسوار نرتديها في اليد لمعرفة الوقت كما كان عهدها في السابق، بل الساعات الذكية يمكن توصيلها مع جوالك للتحكم من خلالها في الرد على المكالمات، أو تجاهلها، أو غلق المكالمة.

وهكذا يصبح جهاز الجوال سامسونج جالاكسي اس 22 الترا 5 جي samsung galaxy s22 ultra 5g هو من أكثر أجهزة الجوالات الذكية حداثة داخل المملكة العربية السعودية، وأنه عند شراءه بخاصية الطلب المسبق للمنتجات من على موقع اكسترا الرسمي سيكون السعر شامل لهدية مجانية متاحة من شركة ساموسج بالتعاون مع متجر اكسترا.

اكسترا ايفون

في التالي تجدون أسعار مختلف الإصدارات الحديثة من جهاز جوال ايفون 13 iphone 13 المتاحة في فروع متجر اكسترا السعودية، فنجد الجوال ينفرد بثدور العديد من النسخ منه، كما أنه متاح بأكثر من إصدار يتناسب مع كل الإحتياجات التي يرغب بها محبي إستخدام جوالات الأيفون داخل المملكة العربية السعودية.

خصم كبير لفترة محدودة من متحر اكسترا قميته 700 ريال سعودي على سعر جوال ايفون 13 برو iphone 13 pro 5g، والذي يضم به سعة داخلية على ذاكرة التخزين في الجوال مساحتها 128 جيجا بايت، ليكون متاح لكم بسعر 3999 ريال سعودي بدل من 4699 ريال سعودي، مع شمول السعر هذا على مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات اكسترا على الشاشات والجوالات واللاب توب

تقدم كل متاحر اكسترا عروض وهصومات يومية سولء على موقعها الرسمي الإلكتروني الخاص بأسعار بالأجهزة في المملكة العربية السعودية، أو الفرع الخاصة بالمتجر الموجودة في أكثر من مكان داخل المملكة، ويحرص متجر اكسترا على توفير أكثر الأجهزة التي يحتاج إليها معظم المقميمن داخل السعودية، سواء التي بحتاج إليها الفرد منها بشكل خاص من إلكترونيات أو الأجهزة المنزلية الحديثة.

اليوم نناقش معكم سويا مختلف أسعار الأجهزة الإلكترونية من الجوالات بأحدث ما تكون منها من إصدارات لفترة محدودة، مع أنواع أجهزة الشاشات الكبيرة في الحجم وأخرى منها متوسطة الحجم تصلح لكل مساحات الغرف وجلساتها الداخلية، هذا بالإضافة إلى أجهزة كمبيوتر اللاب توب بتصميماتها المتغيرة.

عروض اكسترا

يوجد في اكسترا شاشات متعددة من ماركات مختلفة والتي من أشهرها شاشات ال جي ، و سامسونج samsung ، فهما من أشهر الماركات في المملكة، حيث يزودون أجهزتهم من الشاشات بتقنيات حديثة تميزهم عن غيرهم، ولهذا نعرض لكم أسعار شاشات اكسترا الجديدة والذكية التي يوجد منها مقاسات كثيرة تناسب كل الغرف والمكاتب.

تخفيضات اكسترا

متاح في النقاط التالية أكثر الشاشات جودة المتاحة من شركة سامسونج داخل كافة فروع متجر اكسترا المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية، فهي من الشركات الشهيرة الرائدة في مجال الأجهزة الحديثة الإلكترونية من الشاشات، فتجدوها تنتج العديد من المقاسات بتقنيات عالية الجودة تقدم لكم صورة نقية لمشاهدة ممتعة مع سعر مثالي.

شاشات سامسونج 55 بوصة، بجودة اتش دي ار 4 كيه، كيو ال اي دي، بسعر 3799 ريال سعودي بدلًا من 6999 ريال سعودي، بخصم كبير 45.72%.

شاشات سامسونج 65 بوصة، بجودة اتش دي ار 4 كيه، كيو ال اي دي، بسعر 4999 ريال سعودي، بخصم قدره 47.37%.

شاشات سامسونج 75 بوصة، بجودة اتش دي ار 4 كيه، كيو ال اي دي، بسعر 6999 ريال سعودي بدلًا من 12499 ريال سعودي، بخصم 44%.

موقع اكسترا الرسمي

شاشات سامسونج 75 بوصة، بجودة اتش دي ار 4 كيه، كريستال الترا اتش دي، بسعر 5799 ريال سعودي بدلًا من 8999 ريال سعودي، بخصم 35.56% مع 6 شهور مجانًا من شاهد vip.

شاشات سامسونج 65 بوصة، بجودة اتش دي ار 4 كيه، كريستال الترا اتش دي، بسعر 4199 ريال سعودي بدلًا من 5999 ريال سعودي، بخصم 30.01% مع 6 شهور مجانًا من شاهد vip.

اكسترا شاشات

شاشات سامسونج 55 بوصة، بجودة اتش دي ار 4 كيه اتش دي ار، كيو ال اي دي، بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 5999 ريال سعودي، بتوفير 2500 ريال سعودي، بخصم 41.67% مع 6 شهور مجانًا من شاهد vip، بإمكانية التقسيط بقيمة 168 ريال سعودي.

شاشات سامسونج 65 بوصة، بجودة اتش دي ار 4 كيه اتش دي ار، كيو ال اي دي، بسعر 4599 ريال سعودي، بخصم 48.89% مع 6 شهور مجانًا من شاهد vip، بإمكانية التقسيط بقيمة 220 ريال سعودي.

عروض اكسترا شاشات سمارت

شاشات ال جي 65 بوصة، بجودة الترا اتش دي 4 كيه ال اي دي، بسعر 3899 ريال سعودي بدل من 7399 ريال سعودي، مع توفير 3500 ريال سعودي، بخصم 47.30 %، بإمكانية التقسيط 187 ريال سعودي.

شاشات ال جي 65 بوصة، بجودة الترا اتش دي 4 كيه، بتقنية النانو سيل، بسعر 4399 ريال سعودي بدل من 8499 ريال سعودي، مع توفير 4100 ريال سعودي، بخصم 48.24%، بإمكانية التقسيط 211 ريال سعودي.

تخفيضات عروض اكسترا على الشاشات

عرض مخفض على كل شاشات ال جي lg بمقاس 55 بوصة، بجودة يو اتش دي نانو سيل، بنقاء عالي 4 كيه اتش دي ار، بسعر 3199 ريال سعودي فقط لا غير بدل من 6399 ريال سعودي، مع توفير 3200 ريال سعودي، بخصم 50% مع 6 شهور مجانًا من شاهد vip، بإمكانية التقسيط 153 ريال سعودي.

شاشات ال جي lg الذكية بمقاس كبير 86 بوصة، ال اي دي بنقاء عالي 4 كيه اتش دي ار سمارت، بسعر مخفض من اكسترا 7899 ريال سعودي فقط لا غير، بدل من 15799 ريال سعودي، مع توفير قدره 7900 ريال سعودي، بخصم بنسبة 50% مع إشتراك لمدة 3 شهور مجانًا في قنوات osn ، بإمكانية التقسيط 378 ريال سعودي.

عروض شاشات اكسترا

عرض حصري من متجر اكسترا السعودية على شاشات سامسونج 85 بوصة، بجودة اتش دي ار 4 كيه اتش دي ار، كيو ال اي دي، بسعر مخفض جدًا على موقع اكسترا 9199 ريال سعودي بدل من 17999 ريال سعودي، مع توفير 8200 ريال سعودي، بخصم 48.89% مع 6 شهور مجانًا من شاهد vip، بإمكانية التقسيط 440 ريال سعودي.

شاشات ال جي lg الذكية بمقاس كبير 65 بوصة، ال اي دي بنقاء عالي 4 كيه اتش دي ار سمارت، بسعر مخفض من اكسترا 3699 ريال سعودي فقط لا غير، بدل من 6699 ريال سعودي، مع توفير قدره 3000 ريال سعودي، بخصم بنسبة 44.78% مع إشتراك لمدة 3 شهور مجانًا في قنوات osn ، بإمكانية التقسيط 177 ريال سعودي.

عروض اكسترا الجديدة

فيما يلي أسعار شاشات التلفاز التي أصدرتها شركة ال جي داخل المملكة الغربية السعودية بأسعار مخفضة جدًا، والتي تقدمها لكم بتقنيات عالية الجودة، حيث اشتهرت شركة ال جي بشاشاتها الذكية التي تعمل بنظام حديث متطور نال إعجاب عدد كبي من المستخدمين، فهي تقدم أغنى صورة مشبعة بالألوان مع مقاسات متنوعة.

شاشات ال جي lg الذكية بمقاس كبير 75 بوصة، ال اي دي بنقاء عالي 4 كيه اتش دي ار سمارت، بسعر مخفض من اكسترا 5299 ريال سعودي فقط لا غير، بدل من 9999 ريال سعودي، مع توفير قدره 4700 ريال سعودي، بخصم بنسبة 48% مع إشتراك لمدة 3 شهور مجانًا في قنوات osn ، بإمكانية التقسيط 254 ريال سعودي.

شاشات ال جي lg الذكية بمقاس 65 بوصة، ال اي دي بنقاء عالي 4 كيه اتش دي ار سمارت، بتقنية النانو سيل، متاح بسعر 3499 ريال سعودي فقط لا غير، بدل من 6999 ريال سعودي، مع توفير قدره 3500 ريال سعودي، بخصم بنسبة 50% مع إشتراك لمدة 3 شهور مجانًا في قنوات osn ، بإمكانية التقسيط 168 ريال سعودي.

تخفيضات جديدة من اكسترا

شاشات ال جي lg الذكية بمقاس 75 بوصة، ال اي دي بنقاء عالي 4 كيه اتش دي ار سمارت، بتقنية النانو سيل، متاح بسعر 4999 ريال سعودي فقط لا غير، بدل من 9999 ريال سعودي، مع توفير قدره 5000 ريال سعودي، بخصم بنسبة 50% مع إشتراك لمدة 3 شهور مجانًا في قنوات osn ، بإمكانية التقسيط 239 ريال سعودي.

اكسترا

لا يخلو بيت في المملكة من الأجهزة المنزلية، وخاصةً أجهزة التنظيف من المكانس التي يوجد منها أنواع كثيرة في السعودية، حيث تم طرح الكثير منها بتكنولوجيا متطورة تساعد ربة المنزل في التنظيف بأسرع وقت دون بذل الكثير من الوقت والمجهود، ونترككم مع الأسعار التي يمكنكم الاستفادة منها مع خدمة تقسيط اكسترا المميزة.

حيث تتيح تلك الخدمة الكثير من الإمتيازات للعميل بعد الشراء، فيمكن من خلالها استيلام المنتج فورا دون مقدم ودفع السعر على أقساط شهرية بالإتفاق مع الفرع، مع تطبيق الشروط والأحكام، كما أن خدمة تقسيط اكسترا متاحة بدون فوائد إضافية على السعر، مما يسعل من عملية الشراء على العميل ليشتري كل ما يحتاج إليه من مكان واحد.

في التالي متاح لكم كل أسعار العديد من الأجهزة الخاصة بالإستخدام المنزلي من ماركات مختلفة شهيرة مثل شركات هوفر، وكاندي، وبيسيل، وكلاس برو، وبرنسيس، هذا بجانب أجهزة المطبخ الكهربائية المتنوعة من إنتاج شركات براون، وتيفال، وفيليبس، فهي من الماركات الأشهر على الإطلاق في مجال إنتاج الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمنزل الحديث.

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جهاز كواية بخار يدوية من فيليبس philips سعة 70 ملل، بقوة 1100 واط، بسعر 219 ريال سعودي بدلًا من 319 ريال سعودي، بخصم 31.35% أو بالتقسيط بقيمة 11 ريال سعودي.

سعة 70 ملل، بقوة 1100 واط، بسعر 219 ريال سعودي بدلًا من 319 ريال سعودي، بخصم 31.35% أو بالتقسيط بقيمة 11 ريال سعودي. جهاز كواية بخار يدوية من تيفال tefal بلونين أبيض وأسود، بقوة 1300 واط، بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 329 ريال سعودي، بخصم 39.51% أو بالتقسيط بقيمة 10 ريال سعودي.

اسعار اكسترا السعودية

جهاز كواية بخار من فيليبس philips ، بقوة 2600 واط، بسعر 249 ريال سعودي بدلًا من 349 ريال سعودي، بخصم فوري عند الشراء 23.35% أو بالتقسيط بقيمة 12 ريال سعودي.

جهاز كواية بخار من تيفال tefal ، بقوة 2400 واط، بسعر 179 ريال سعودي بدلًا من 269 ريال سعودي، بخصم خاص جدا 33.64% أو بالتقسيط بقيمة 9 ريال سعودي.

اجهزة اكسترا السعودية

جهاز كواية بخار من براون braun ، بقوة 2600 واط، مع مانع التنقيط ومانع التكلس، بسعر 279 ريال سعودي بدلًا من 469 ريال سعودي، بخصم خاص جدا 40.51% أو بالتقسيط بقيمة 12 ريال سعودي.

جهاز كواية بخار من تيفال tefal ، بقوة 2500 واط، بسعر 109 ريال سعودي بدلًا من 209 ريال سعودي، بخصم خاص جدا 47.85% أو بالتقسيط بقيمة 6 ريال سعودي.

خصومات اكسترا على الاجهزة

جهاز كواية بخار من فيليبس philips بقوة 2400 واط، بسعر 159 ريال سعودي بدلًا من 219 ريال سعودي، بخصم 27.40% بقيمة 60 ريال سعودي، ويمكن الدفع بالتقسيط بقيمة 8 ريال سعودي.

جهاز كواية بخار من فيليبس philips بقوة 2000 واط، بسعر 79 ريال سعودي بدلًا من 139 ريال سعودي، بخصم 43.17% بقيمة 60 ريال سعودي، ويمكن الدفع بالتقسيط بقيمة 4 ريال سعودي.

متجر اكسترا السعودية

جهاز كاوية كبس من برينسيس مقاس 36 بوصة، تعمل بخاصية التنبيه الصوتي، بسعر 949 ريال سعودي بدلًا من 1539 ريال سعودي، بخصم 38.34% بقيمة 590 ريال سعودي، ويمكن الدفع بالتقسيط بقيمة 49 ريال سعودي.

جهاز كاوية كبس من كلاس برو مقاس 36 بوصة، مع خاصية التحكم باللمس، بسعر 839 ريال سعودي بدلًا من 1299 ريال سعودي، بخصم 35.41% بقيمة 460 ريال سعودي، ويمكن الدفع بالتقسيط بقيمة 41 ريال سعودي.

اجهزة الكوي من اكسترا

جهاز كاوية بخار عمودية من شركة تيفال tefal ، تعمل بقوة 2000 واط، بسعر 569 ريال سعودي بدلًا من 799 ريال سعودي، بخصم 28.79% بقيمة 230 ريال سعودي، ويمكن الدفع بالتقسيط بقيمة 28 ريال سعودي.

جهاز كاوية بخار عمودية من شركة فيليبس philips ، تعمل بقوة 1800 واط، بسعر 259 ريال سعودي بدلًا من 439 ريال سعودي، بخصم 41% بقيمة 180 ريال سعودي، ويمكن الدفع بالتقسيط بقيمة 13 ريال سعودي.

أجهزة اكسترا المنزلية

مكواة بخارية للملابس تحكم 4 خطوات من شركة كلاس برو، تعمل بقوة 1800 واط، بسعر 329 ريال سعودي بدلًا من 549 ريال سعودي، بخصم 40.07% بقيمة 220 ريال سعودي، ويمكن الدفع بالتقسيط بقيمة 16 ريال سعودي.

مكواة بخار للملابس من شركة برنسيس، تعمل بقوة 1500 واط، بسعر 189 ريال سعودي بدلًا من 378 ريال سعودي، بخصم 50% بقيمة 189 ريال سعودي، ويمكن الدفع بالتقسيط بقيمة 10 ريال سعودي.

عروض اكسترا للاجهزة الكهربائية

مكواة بخار من شركة كلاس برو، تعمل بقوة 1800 واط، مع خزان شفاف بسعة 1.6 لتر، بسعر 104 ريال سعودي بدلًا من 209 ريال سعودي، بخصم 50% بقيمة 105 ريال سعودي، ويمكن الدفع بالتقسيط بقيمة 5 ريال سعودي.

مكواة بخار افقية مع 5 إعدادات بخار من شركة فيليبس philips ، تعمل بقوة 2000 واط، بسعر 589 ريال سعودي بدلًا من 789 ريال سعودي، بخصم 25.35% بقيمة 200 ريال سعودي، ويمكن الدفع بالتقسيط بقيمة 29 ريال سعودي.

وتتسم أجهزة الكي التي تقدمها متاجر اكسترا في المملكة العربية السعودية بإلتزامها بمعايير الجودة والأمان من حيث الطاقة، والكهرباء، والجهد، حيث أن تلك المعايير هي بالمواصفات الأساسية لضمان جودة المنتج، وبهذا يمكن الإختيار وفقًأ لإحتياجاتكم من أجهزة الكي بأمان تام وثقة، من حيث الجودة والسعر، وضمان سلامة المنتج ومطابقته للمعايير الدولية.

اكسترا extra

جهاز تنظيف الأرضيات الصلبة والخشنة من بيسيل، بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 1299 ريال سعودي، بخصم 38.49% بقيمة 500 ريال سعودي، ويمكن الدفع بالتقسيط بقيمة 39 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية بدون أسلاك من برنسيس، بسعر 89 ريال سعودي بدلًا من 179 ريال سعودي، بخصم 50% بقيمة 90 ريال سعودي، ويمكن الدفع بالتقسيط بقيمة 5 ريال سعودي.

عروض اكسترا لفترة محدودة

مكنسة كهربائية من كاندي لتنظيف السجاد، تعمل بقوة 900، بسعر 499 ريال سعودي بدلًا من 799 ريال سعودي، بخصم 37.55% بقيمة 300 ريال سعودي، ويمكن الدفع بالتقسيط بقيمة 24 ريال سعودي.

جهاز لتنظيف السجاد اوتوماتيكي من هوفر، يعمل بنظام ذكي، بسعر 1349 ريال سعودي بدلًا من 2069 ريال سعودي، بخصم 34.80% بقيمة 720 ريال سعودي، ويمكن الدفع بالتقسيط بقيمة 5 ريال سعودي.

خصومات اكسترا extra

مكنسة كهربائية من بيسيل لتنظيف السجاد والأرضيات الصلبة والكنب والستائر، تعمل بقوة 800 واط، متاحة بسعر 1099 ريال سعودي بدلًا من 1799 ريال سعودي، بخصم 38.91% بقيمة 700 ريال سعودي، ويمكن الدفع بالتقسيط بقيمة 53 ريال سعودي.

مكنسة من بيسيل لتنظيف السجاد، بنظام ثنائي الخزان، تعمل بقوة 600 واط، متاحة بسعر 649 ريال سعودي بدلًا من 1099 ريال سعودي، بخصم 40.95% بقيمة 450 ريال سعودي، ويمكن الدفع بالتقسيط بقيمة 32 ريال سعودي.

اسعار المكانس الكهربائية في اكسترا

مكنسة هوفر بلاتنيوم لتنظيف عميق لغسيل لسجاد، تنشيف سريع يصل إلى 45 دقيقة، تعمل بقوة 1200 واط، متاحة بسعر 1169 ريال سعودي بدلًا من 1799 ريال سعودي، بخصم 35.02% بقيمة 630 ريال سعودي، ويمكن الدفع بالتقسيط بقيمة 56 ريال سعودي.

مكنسة هوفر لتنظيف السجاد، بتقنية التنظيف العميق تعمل بقوة 1200 واط، متاحة بسعر 979 ريال سعودي بدلًا من 1699 ريال سعودي، بخصم 42.38% بقيمة 720 ريال سعودي، ويمكن الدفع بالتقسيط بقيمة 47 ريال سعودي.

أكسترا

تمدكم اكسترا السعودية بجديد الخصومات الخاصة بأجهزة المطبخ، ومنها الأفران الكهربائية ومبردات الماء، والتي توجد في المعارض بسعر مخفض من شركات كلاس برو وبرنسس، وبهذا نكون قدمنا مختلف الأجهزة المنزلية التي تناسب كل أسرة.

ويمكنكم ايجاد كل الأجهزة الكهربائية والمنزلية التي تحتاجونها في تجهيز المنزل أو تجديده في أي من فروع متجر اكسترا المتاحة لكم داخل المملكة العربية السعودية، حيث يمكنكم هذا من شراء كل الأجهزة من مكان واحد بأقل مجهود دون إضاعة الكثير من الوقت، فكل ما تحتاجوه توفره لكم اكسترا في الفرع الأقرب لكم، كما يمكنكم التسوق من خلال موقعها الإلكتروني الذي يضم خدمة التوصيل المنزلي.

موقع اكسترا السعودية

براد ماء حار وبارد من كلاس برو بقوة 520 واط، متاح باللون الأبيض، بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي، بخصم 50%.

براد ماء حار وبارد من ماجيك، متاح باللون الذهبي، بسعر 899 ريال سعودي بدلًا من 1359 ريال سعودي، بخصم 33.85%.

براد ماء حار وبارد من كلاس برو بقوة 520 واط، متاح بلون أسود ستيل، بسعر 499 ريال سعودي بدلًا من 769 ريال سعودي، بخصم 35.11%.

اسعار اكسترا

براد ماء حار وبارد من كلاس برو بقوة 520 واط، متاح باللون الأبيض، بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي، بخصم 33.73 %.

فرن بسعة 60 لتر من كلاس برو مدمج به شاشة رقمية تعمل باللمس، مع باب من الزجاج مذدوج، ملحق به أيضًا مشواة، بخاصية وظيفة التوزيع الحراري، متاح باللون الأسود، بسعر 449 ريال سعودي بدلًا من 679 ريال سعودي، بخصم 33.87%.

اكسترا الكترونيات

عرض مخفض جدًا من موقع اكسترا السعودية على فرن بسعة 90 لتر من برنسيس princess ، مدمج به قاعدة دوارة، كما أن الفرن يعمل بقوة حرارية قدرها 2400 واط، بسعر حصري مقدم في كل فروع المملكة 499 ريال سعودي بدلًا من 799 ريال سعودي، بخصم 37.55%، بتوفير 300 ريال سعودي، أو بالتقسيط بمبلغ 24 ريال سعودي شهريًا.

أجهزة اكسترا

عرض على فرن بسعة 100 لتر من كلاس برو مدمج به شاشة رقمية تعمل باللمس، مع باب من الزجاج مزدوج، ملحق به أيضًا مشواة، بخاصية وظيفة التوزيع الحراري، متاح باللون الأسود، بسعر 499 ريال سعودي بدلًا من 7299 ريال سعودي، بخصم 31.55%، بتوفير 230 ريال سعودي، أو بالتقسيط بمبلغ 24 ريال سعودي شهريًا.

عرض حصري جدًا على فرن بسعة 45 لتر من كلاس برو مدمج به شاشة رقمية تعمل باللمس، مع باب من الزجاج مزدوج، ملحق به أيضًا مشواة، بخاصية وظيفة التوزيع الحراري، متاح باللون الأسود، بسعر 329 ريال سعودي بدلًا من 479 ريال سعودي، بخصم 31.32%، بتوفير 150 ريال سعودي، أو بالتقسيط بمبلغ 16 ريال سعودي شهريًا.

قدمنا لكم أجدد ما قدمته اكسترا عروض السعودية في موسم التخفيضات الكبري الذي يستمر حتى فترة محدودة فقط، وبهذا يمكنكم معرفة كل تفاصيل أسعار الأجهزة قبل التسوق، حتى يتاح لكم فرصة المقارنة بينها لتختارون ما يناسبكم منها.

وبهذا متابعينا نكون انتهينا من سرد خصومات اكسترا الجديدة، ومن خلال متابعتكم لمقالاتنا على موقعنا الرسمي يمكنكم دائما الإطلاع على أحدث التخفيضات التي يتم طرحها داخل المملكة العربية السعودية، حيث نقدم لكم كل ما يتعلق بأخبار الأسعار الخاصة بكل المنتجات الغذائية، والأجهزة المنزلية، والإلكترونيات التي تعرضها المتاجر الأخرى داخل المملكة.