نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف للمواطنين المقبلين على الاقتراض إليكم عيوب القروض الشخصية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم من شخصي يريد اخ تمويل شخصي من البنوك أو من الشركات الرقمية التي ظهرت مؤخرا على الساحة والتي تعطي التمويل بدون فحص ائتماني. ولكن هل يأتي دائما التمويل بمميزات وفوائد أم أن هناك جانب أخر مظلم؟ على الرغم من فوائدها، فإن القروض الشخصية ليست دائمًا أفضل طريقة لاقتراض الأموال.

فيما يلي بعض عيوب القروض الشخصية

عندما تقترض المال ببطاقة ائتمان، يمكن أن تسدد ما اقترضته أو حد أدنى منه وتجدول السداد ليوم أخر. على النقيض من ذلك، فإن القرض الشخصي له مدفوعات ثابتة يجب سدادها في الوقت المحدد. إذا لم تفي بهذه المدفوعات، فيمكن للمقرض مصادرة الضمانات الخاصة بك إذا كانت تمويل مضمونًا أو يقاضيك لعدم السداد إذا كان بدون كفيل أو ضمانات.

معدلات أعلى من بعض القروض . بالنسبة للمقترضين ذوي الائتمان الجيد، تقدم القروض الشخصية عادةً معدلات فائدة أقل من بطاقات الائتمان. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف الائتمان، قد يكلف القرض الشخصي بقدر تكلفة قرض بطاقة الائتمان أو أكثر. يمكن أن تكلف القروض الشخصية، وخاصة القروض غير المضمونة، أكثر من الأنواع الأخرى من قروض التقسيط، مثل قروض شراء المساكن.

رسوم التأسيس . بالإضافة إلى الفائدة، تأتي العديد من القروض الشخصية مع “رسوم إنشاء” لتغطية تكلفة معالجة القرض. يجب عليك دفع هذا المبلغ بالكامل مقدمًا عند الحصول على القرض، بدلاً من سداده بمرور الوقت كجزء من دفعتك الشهرية.

عقوبات وغرامات الدفع المبكر . عندما تقترض المال ببطاقة ائتمان، يمكنك تجنب دفع الفائدة ببساطة عن طريق سداد الرصيد الكامل بمجرد أن تتمكن من تحمله. ومع ذلك، مع القرض الشخصي، هذا ليس ممكنًا دائمًا. تفرض عليك العديد من البنوك غرامة الدفع المبكر إذا سددت قرضك مبكرًا حتى يتمكنوا من تعويض الفائدة التي فقدوها.

احتمالية عمليات الاحتيال . يتمثل الخطر الأخير في الحصول على تمويل شخصي في عدم شرعية جميع عروض القروض. يعرض المحتالون أحيانًا تطبيقات قروض شخصية مزيفة من أجل الحصول على معلوماتك الشخصية، والتي يستخدمونها لسرقة هويتك . في بعض الحالات، يفرضون عليك أيضًا رسومًا مقدمًا لبدء القرض، ثم يختفون مع المال. يُعرف هذا باسم عملية احتيال الرسوم المسبقة.

يمكن أن تزيد من الديون ومن ثم، بعد أخذ قرض شخصي تحتاج إلى وضع خطة قوية لإنفاق هذا المبلغ. وإلا ستستمر في الغرق في الديون، ولن يخلصك أحد من ذلك.