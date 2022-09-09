نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطبخك هينور.. تنظيف شباك المطبخ السلك من الأتربة والصدى والدهون مهما كان حجمها هيرجع كأنه لسه جديد وبدون مجهود في المقال التالي

عمر شويل - جدة المطبخ من الأماكن المهمة في كل منزل، وهو المكان الذي تقضي فيه ربة المنزل الكثير من وقتها، لذلك تحرص ربات البيوت على تنظيف المطبخ بشكل عميق كل فترة، لأن المطبخ معرض للاتساخ بصفة مستمرة لأنه يتم تحضير الطعام فيه طوال الوقت، لكن هناك جزء في المطبخ تغفل الكثيرات من ربات البيوت عن تنظيفه بشكل دوري وهذا الجزء هو شباك المطبخ وبالأخص السلك، الذي يكون ملئ بالكثير من الدهون والأوساخ والزيوت، ولتنظيفه بطريقة سهلة يمكن تطبيق الخطوات التالية:

تنظيف شباك المطبخ السلك من الأتربة

يتم تنظيف الشباك والسلك في البداية من الغبار والأتربة، ويمكن أن يتم ذلك بكل سهولة عن طريق المكنسة الكهربائية.

نحضر قطعة قماش قطنية ونبللها بالقليل من الزيت ثم نقوم بتمرير قطعة القماش برفق على السلك، وعندها نلاحظ إختفاء الدهون والزيوت من السلك بكل سهولة، ويمكن استخدام نفس قطعة القماش لتنظيف حواف الشباك من الزيوت والدهون أيضاَ.

نحضر القليل من سائل الصحون والماء الدافئ ثم نقوم بغسل السلك جيداً، ومن الأفضل خلعه إذا كان ذلك متاح حتى يتم تنظيفه بشكل أفضل.

يتم تجفيف سلك المطبخ فور الانتهاء من غسله بالماء والصابون، وذلك حتى لا يتعرض السلك للصدأ في حالة ترك الماء فترة طويلة عليه.

لتنظيف بقية أجزاء الشباك نحضر خليط بسيط وفعال في نفس الوقت، وهذا الخليط يتكون من لترين من الماء الدافئ وربع كوب من سائل الصحون وربع كوب من الخل وملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم وملعقة كبيرة من ملح الليمون، يتم خلطهم جيداً ثم نضع الخليط في زجاجة بخاخ، ثم نرش الخليط على الشباك وبعد مرور خمس دقائق نقوم بفرك الشباك بفرشاة ناعمة ثم نمسحه بقطعة قماش مبللة بالماء فقط، ثم نمسحه مرة أخيرة بقطعة قماش جافة.

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