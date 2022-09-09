نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى عيد الأم 2023 في السعودية وأغلب الدول واول الاحتفال ب mother’s Day في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى عيد الأم 2023 في السعودية، عيد الأم من أكثر الأيام السنة خصوصية، ولكن أكثر صدقًا الأمهات هي الأبطال الخارقون في حياتنا، وبالطبع لا يستحقون منا يومًا واحدًا للاحتفال بهم، بل يجب تقديم كل الشكر والعرفان والامتنان لهم طوال العام، لأنهم بالفعل يستحقون المزيد من الاهتمام، ويمكن استغلال فرصة الاحتفال بعيد الأم مكافأتها وللتعبير عن التضحيات التي تقدمه كل ام في كل أسرة، لذا يبحث الجميع لمعرفة متى عيد الأم 2023 في السعودية، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال السطور القليلة القادمة.

متى عيد الأم 2023 في السعودية

خصصت المملكة العربية السعودية يوم الواحد والعشرين من مارس من كل عام للاحتفال بعيد الأم، لتقديم كل الاحترام والتقدير لكل أم تقدم تضحيات لأبنائها، وتسعى دومًا لإسعادهم، ناسية تمامًا نفسها، فهي دومًا تضع أطفالها نصب أعينها، لذلك تم تخصيص يوم 21 مارس للاحتفال بعيد الأم في السعودية للاحتفال في شوارع السعودية حيث يتم تزيينها، وتوزيع الهدايا والورود على النساء، بجانب الاحتفال في البرامج التليفزيونية عن طريق بث الأغاني الخاصة للاحتفال بهذه المناسبة.

أما عن موعد عيد الأم 2023 فسوف يوافق الثلاثاء 21 مارس 2023 والتاسع والعشرون من شعبان 1444 هجريًا.

متى بدأ الاحتفال بعيد الأم

يرجع الاحتفال بعيد الأم الأخوين مصطفى وعلي أمين مؤسسي صحيفة أخبار اليوم، أول عام تم الاحتفال بعيد الأم كان في عام 1955، والسبب في اختيارهم للاحتفال هي زيارة أحد النساء لهما الجريدة، التي أصبحت ارملة وهي صغيرة السن، كرست حياتها لهم، ورفضت الزواج حتى تربيهم تربية صالحة، حتى أصبح كلًا منهم مستقل بحياته وترأسها منصبًا مرموقًا، ولم يعودوا يهتمون بها.

لم تلقى الاهتمام جراء ما قامت به معهم، وبعد تأثر الأخوين مصطفى وعلى أمين خصصوا عمود في صحيفتهم لاقتراح تخصيص يومًا للاحتفال بعيد الأم لزيارتها ورد الجميل لها، وللتعبير عن حب الأبناء لأمهاتهم.

مواعيد الاحتفال بعيد الأم في البلاد الأخرى

بعد أن تعرفنا على موعد عيد الأم في السعودية 21 مارس، وهو الذي يتوافق أيضًا مع موعد الاحتفال في مصر، أيضًا سنتعرف على مواعيد الاحتفال بعيد الأم في البلاد الأخرى:-