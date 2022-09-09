شوف عروض العثيم المميزة على مختلف الأجهزة بخصومات هائلة لا تفوتها ALOthaim

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عمر شويل - جدة عروض العثيم المميزة تقدم مجموعة مختلفة من أفضل الأجهزة وكذلك أحدث الماركات العالمية بخصومات مذهلة. ومن هنا وجب علينا أن نوضح لكم أفضل العروض المتوفرة والمتواجدة في مجلة العثيم الأسبوعية. وسوف نقدم لكم في هذا المقال مجموعة مختلفة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بأسعار مميزة بالإضافة لذلك تتميز متاجر العثيم بتوفير أفضل السلع الغذائية لا تفوت العرض. عروض العثيم المميزة والمهمة على متوفر أبل اى باد 9، مزود بشبكة واي فاي، وتتميز بشاشة عرض مساحتها 10.2 بوصة. كما تحتوي على ذاكرة داخلية سعتها 64 جيجا بايت. للحبة بسعر 1499 ريال سعودي. اشتري تابلت سامسونج أي 7 تي 505 من الجيل الرابع بشبكة 4G، بشاشة عرض مقاسها 10 بوصة، ومزودة بكاميرا دقتها 8 ميجا بيكسل. بالإضافة لبطارية سعتها 7040 مللي أمبير، ورامات سعتها 3 جيجا بايت، وذاكرة داخلية مساحتها 32 جيجا بايت. بسعر 949 ريال سعودي. تخفيضات العثيم المذهلة على الأجهزة الكهربائية والشاشات الإلكترونية طباخة أرز كيون، بسعة 1.8 لتر، للحبة بسعر 109 ريال بدلاً من 149 ريال سعودي.

احصل على خصم 250 ريال على شاشة امبيكس سمارت، بشاشة حجمها 50 بوصة، ومزود بخدمة واي فاي، تلفزيون ذكي. كما تتميز الشاشة بدقة وضوح عالية الجودة الترا اتش دي 4K، ومنفذ يو اس بي. بسعر 1249 ريال بدلاً من 1499 ريال سعودي.

شاشة اونيكس ال اي دي ، مزودة بشاشة مقاسها 32 بوصة. للحبة مقابل 299 ريال بدلاً من 499 ريال سعودي. كما أنه متوفر حبة لكل عميل.

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