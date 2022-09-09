شوف عروض لولو السعودية بكل الفروع حتى منتصف سبتمبر بخصم 40٪ Lulu

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عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم اليوم ولفترة محدودة جداً أحدث عروض لولو السعودية بكل الفروع من يوم ١٠ سبتمبر الموافق ١٤ صفر، وحتى منتصف سبتمبر بخصم 40٪ Lulu على كل المنتجات الغذائية وغيرها بجميع أنواعها، وإليكم تفاصيل هذه العروض…

عروض لولو السعودية حتى نفاذ الكميات

من داخل فروع لولو السعودية نعرض لكم أقوى العروض الحصرية على أسعار اللحوم الطازجة المحلية وغيرها، ومنها: خصم مميز على سعر لحم الجمل المحلي الطازج بدون عظم، وتخفيض آخر على سعر برجر اللحم البقري البرازيلي بالكيلو، وخصم آخر على سعر مكعبات اللحم البقري البرازيلي، وغيرهم من خصومات على أسعار لحم الخروف الإثيوبي المقطع، وسمك الترافيتي بالكيلو، وخصم آخر على سعر كفتة الدجاج، وعلى سعر سنفر سايد البقري النيوزلاندي، وتخفيض آخر على سعر سمك السيرم الأسود، وغيرهم من خصومات على أسعار باقي أنواع اللحوم والأسماك كالحبار الكامل، وتخفيض آخر على سعر سمك البارموندي، وسمك المكرونة، وكفتة الدجاج.

عروض خاصة من لولو السعودية Lulu Ksa offers

تتوفر بفروع لولو السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: بانسيت كانتون، وخصومات أخرى منهم على أسعار سيخ كباب الدجاج، وعصير الأفوكادو بالمانجو الطازج، وعروض أخرى على أسعار لحم الغنم روغان جوس، وخصم آخر على سعر سلمون الخضروات، كما لديهم أيضاً عروض خاصة على أسعار دجاج الزينجر الحار، وتخفيض آخر على سعر أرز الحقني المشكل، وبرياني الخضروات، وتخفيض آخر على سعر برياني اللحم البقري أوادي، وتخفيض آخر على سعر برياني دجاج الموغلاي، وتخفيض آخر على سعر برياني لحم الغنم حيدر ابادي.

تخفيضات خاصة من لولو هايبر ماركت

خصومات خاصة على جميع أنواع الأجبان، ومنها: خصم خاص على سعر جبنة الامينتال الفرنسية، وتخفيض آخر على سعر الجبنة الشيدر الإنجليزي الخفيفة البيضاء والحمراء، كما لديهم خصم آخر على سعر موترتديلا اللحم البقري بالفستق، والزيتون، والبهارات، والفلفل من ماركة سنيورة، كما لديهم خصم آخر على سعر المكدوس الأردني بالزيت والمكسرات، وغيرهم من خصومات على أسعار المخلل المصري المشكل، وعلى سعر الزبدة الطبيعية الغير مملحة.