نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت اليوم ٩ سبتمبر وطوال الأسبوع بجميع الفروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم أحدث وأقوى عروض لولو هايبر ماركت على المنتجات الغذائية كاملة في جميع أقسامها المنتشرة في فروع لولو بمدن المملكة العربية السعودية كاملة، وهذا من اليوم ١٠ سبتمبر الموافق ١٤ صفر، وحتى نفاذ الكميات، حيث يمكنكم الإستفادة من كل هذه العروض لفترة محدودة من خلال زيارة أقرب فرع أو الطلب من Lulu online من خلال الخط الساخن، فتابعونا…..

عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

توجد بفروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market كثير من الخصومات الخاصة على أسعار منتجات مختلفة، ومنها: مسمار القرنفل بالكيلو، وعرض آخر على سعر الفلفل الأسود الكبير، وغيرهم من خصومات على أسعار ميليون شكولاتة بارلين بالحليب متنوعة، وخصم آخر على سعر زكاي كاجو المشوي، وتخفيض آخر على سعر شيكو كريم الفادج، وعلى سعر السوداني المقشر بالكيلو، والزبيب الهندي، وغيرهم من منتجات كالمكسرات العربية المشكلة، والفسدق الأمريكي من الدرجة الأولى.

تنزيلات خاصة من لولو السعودية Lulu Ksa

تتوفر بفروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بالمملكة العربية السعودية عدة تنزيلات خاصة على أسعار: كرافت جبنة شيدر لايت، وخصم آخر على سعر جبنة فيتا البقرات الثلاثة، ومشروب القهوة الباردة من ستارباكس، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار كرافت الجبنة الشيدر الأصلية القابلة للدهن، وتخفيض آخر على سعر كريمة الطبخ بحجم ١لتر، وتخفيض آخر بوك الجبنة المثلثات، وخصم آخر على سعر الحبنة القابلة للدهن من بوك Puck، وتخفيض آخر على سعر الزبدة الطبيعية الغير مملحة من لورباك.

تخفيضات اليوم ٩ سبتمبر وحتى نفاذ الكميات

تتوفر أيضاً بفروع لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: هيرفي للأغذية كيكرز الدجاج المقرمش، وتخفيض آخر على سعر برجر الدجاج اللذيذ من هيرفي، كما لديهم خصم آخر على سعر دجاج التنمية المجمد النظيف، وتخفيض آخر على سعر البطاطس القابلة للقلي من ماركة السفير،وخصم آخر منهم على سعر أسماك الروبيان متوسطة الحجم، ومكعبات لحم الغنم من ماركة التمام، وخصومات أخرى بجميع الفروع.