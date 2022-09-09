شوف عروض مكتبة جرير تقسيط الجوالات وإلكترونيات بخصومات كبيرة

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عمر شويل - جدة يمكنك أن تجد داخل مكتبة جرير تقسيط الجوالات والأجهزة الإلكترونية المختلفة. كما تعرض المكتبة العديد من الأجهزة بأسعار تنافسية وخصومات جمة. من أهم المنتجات المعروضة داخل المكتبة الهواتف الذكية من مختلف العلامات التجارية وعلى رأسها أبل أيفون. وكذلك منتجات شركة سامسونج العالمية، هواوي، أوبو وشاومي بخلاف عدد من الشركات الأخرى الشهيرة في مجال الإلكترونيات. ضمن المنتجات المطروحة في مكتبة جرير تستطيع اقتناء الساعات الذكية وأكسسوارات الجوال. جرير تقسيط من الهواتف التي وصلت حديثاً إلى مكتبة جرير هونر 70 جوال سعة 256 جيجابايت. 8 جيجا بايت رام الجيل الخامس، كوالكوم سناب دراغون 778 جي بلوس لون فضي كريستال. يمكنك الحصول عليه بالتقسيط بدفع قسط شهري يصل إلى 666.33 ريال سعودي شهرياً. دون أية رسوم إضافية لمدة ثلاثة أشهر. من خلال شركة تمارا للتمويل. سعر الهاتف 1999 ريال سعودي كما يحصل المشتري على هدايا بقيمة 1027 ريال مع الجهاز.

من أفضل العروض المتاحة على الجوالات هاتف موتورولا Edge 30 Ultra. سعة الهاتف 256 جيجا بايت، 12 جيجا بايت رام، الجيل الخامس، الجيل الأول – كوالكوم سناب دراغون 8 رمادي. سعر الهاتف 3999 ريال سعودي. يتضمن العرض هدايا بقيمة 2254 ريال. يمكن تقسيط الجوال على ثلاثة أشهر بدفع قسط شهري 1333 ريال بدون رسوم. كما يمكن التقسيط على 36 شهراً بدفع قسط شهري يبدأ من 186 ريال.

هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 سعة 512 جيجا بايت، 12 جيجا بايت رام. سعر الهاتف 7399 ريال بدلاً من 1499 ريال، بالإضافة إلى هدايا بقيمة 1499 ريال سعودي. يمكن تقسيط الجوال على 36 شهر بدفع مبلغ 343 ريال كقسط شهري لمدة ثلاث سنوات. كما يمكن التقسيط على ثلاثة أشهر بدفع مبلغ يصل إلى 2466.33 ريال كل شهر. مكتبة جرير سامسونج ال برواز طريقة الفن تلفزيون ذكي مقاس الشاشة 75 بوصة. دقة 4K ألترا اتش دي النقاط الرباعية- كيو ال أي دي أسود اللون. سعر الحبة 6999 ريال بنسبة خصم 44%. وفر 5500 ريال سعودي بالإضافة إلى هدايا بقيمة 700 ريال.

وفر مبلغ 13.200 ريال عند شراء تلفزيون إل جي ذكي مقاس 75 بوصة. سعر الجهاز 8799 ريال بدلاً من 21999 ريال. عروض مكتبة جرير هواوي واتش جي تي 3 46 مجموعة مون بايس 2 ساعة ذكية. جي بي اس، هيكل ستانلس ستيل. سوار أسود من الفلورو المطاط. بسعر 869 ريال بدلاً 1099 ريال. احصل على سينايزر Momentum لاسلكي طبيعي سماعة أذن داخلية. بسعر 699 ريال بدلاً من 1099 ريال بخصم قدره 400 ريال سعودي.

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