شوف أقوى عروض الأسبوع عروض بنده على مختلف السلع الغذائية وجوائز قيمة ومميزة لا تفوتها Panda

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عمر شويل - جدة عروض بنده تقدم أقوى عروض الأسبوع المميزة والمذهلة على مختلف السلع الغذائية بخصومات كبرى. حيث تقدم أيضا مجلة بنده وهايبر بنده الأسبوعية عروض وجوائز وهدايا مالية مدهشة ستنال إعجاب جميع عملائها المميزين. ونستعرض معكم الآن جوائز هايبر بنده الجبارة بمناسبة موسم بنده وهي جوائز بأكثر من مليون ريال، وأيضاً هدايا بقيمة 30000 قسيمة شراء مجانية لا تفوت عروض بنده المميزة. أقوى عروض لولو هايبر على السلع الغذائية بخصومات مذهلة حصري للأعضاء احصل على عرض جبار من هايبر بنده وهو اشتري ثلاث عبوات من شبيهة قشطة أنكور وزن 100 جم واحصل على ثلاث عبوات إضافية 3+3. بسعر 9.95 ريال بدلاً من 21 ريال سعودي اشتري واحدة واحصل على الأخرى مجاني مايونيز قودي وزن 946 مل، بسعر 21.95 ريال بدلاً من 43.90 ريال سعودي.

احصل على خصم 27.55 ريال على أرز بسمتي الوليمة، للحبة وزن 10 كيلو، بسعر 56.95 ريال بدلاً من 84.50 ريال سعودي. تخفيضات بنده المذهلة على اللحوم والدواجن بمناسبة موسم هايبر بنده خصم 9 ريال على مكعبات لحم بقري برازيلي، للكيلو بسعر 25.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال سعودي.

اشتري قطع خروف نعيمي بالعظم، سعر الكيلو 79.95 ريال بدلاً من 93.95 ريال سعودي. أفخاد دجاج كاملة اليوم، وزن الحبة 900 جم، بسعر 17.50 ريال بدلاً من 21.50 ريال سعودي.

متوفر برتقال للعصير جنوب أفريقي، للكيلو بسعر 2.75 ريال بدلاً من 3.95 ريال سعودي. عروض هايبر بنده المذهلة على المعجنات والمكسرات متوفر كرواسون فرنسي طازج بالجبنة وزن 35*10 حبات، بسعر 13.95 ريال بدلاًَ 17.95 ريال سعودي. أما طعم الشوكولاتة وزن 90 جم* 5 حبات، بسعر 14.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال سعودي. أما العادي وزن 30 جم-10 حبات، بسعر 8.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال سعودي.

متوفر مكسرات مشكلة عادي، للكيلو بسعر 49.95 ريال سعودي.

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